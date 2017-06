"No es justo que no le estuviesen dando su medicamento", reclama la familia del salvadoreño que murió bajo la custodia de ICE

Carlos Bonilla Mejía, el salvadoreño que murió por un shock hemorrágico la semana pasada bajo la custodia de ICE en Nueva York, padecía de diabetes, cirrosis y anemia, aseguró su hija Joanna a Univision Noticias. Sin embargo, la joven reclamó que su padre presuntamente no estaba recibiendo los medicamentos adecuados en el centro de detención.

Bonilla fue arrestado el 1 de abril por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés). Ese día, según su hija, iba camino al trabajo cuando el auto en el que viajaba junto a otros tres pasajeros fue detenido por las autoridades.

El hombre, que llevaba al menos 25 años en Estados Unidos, fue llevado a un centro de detención de ICE en Kearny, Nueva Jersey. Joanna fue a visitarlo la semana antes de su muerte. "Se veía normal", dijo la joven de 21 años. Su papá, agregó, incluso se mostraba optimista.

"Con nosotros nunca habló sobre como se sentía. (Pero) le dijo a mi abuela que solo le dejaban tomar la medicina de la diabetes, la de la cirrosis no se la estaban dando" ni el suplemento de hierro que asegura su familia tomaba diariamente.

"No es justo que no le estaban dando su medicamento, y no nos daban información", acotó Joanna.

Univision Noticias consultó a ICE si Bonilla padecía alguna enfermedad y si estaba recibiendo la medicación adecuada. La agencia no envió respuesta antes de la publicación de esta nota.



Hospitalizado por un sangrado interno



Bonilla es el décimo inmigrante que muere bajo la custodia de ICE en lo que va del año fiscal 2017. En un comunicado previo, ICE especificó que Bonilla falleció a causa de un shock hemorrágico y un sangrado interno en la unidad de cuidados intensivos del Jersey City Medical Center el 10 de junio, dos días después de haber sido llevado a esa clínica.

Hasta allí logró llegar la madre de Bonilla, quien lo vio hinchado e intubado, dijo Joanna.



ICE también informó que Bonilla tenía antecedentes criminales por haber manejado bajo la influencia del alcohol (DUI) en 2009 y de nuevo en 2014. Había sido detenido por primera vez el 21 de agosto de 1993 por agentes de la Patrulla Fronteriza, debido a que entró al país sin inspección, y entonces fue liberado con una orden de reportarse a las autoridades. No quedó claro de inmediato si tenía una orden final de deportación.

En otro ángulo de este caso, la hija de Bonilla afirmó que su padre utilizaba una identificación falsa. El día del arresto, el 1 de abril, él entregó esa identificación a las autoridades, que según la joven coincidía con la de un hondureño al que sí buscaban los agentes.



Joanna dijo que su papá usaba una identificación falsa porque había sido detenido por la Patrulla Fronteriza cuando ingresó sin documentos a Estados Unidos.

Ahora, la familia está a la espera de que le entreguen el cuerpo para poder enterrarlo. Lo sucedido "se siente como un sueño. Pero yo sé que cuando lo vea en el ataúd me va a pegar de una sola", dijo la joven.

La muerte de inmigrantes bajo la custodia de ICE ha generado preocupación de organizaciones como Human Rights Watch. Tan reciente como mayo pasado, Jean Jiménez Joseph, un panameño de 27 años en proceso de deportación, fue encontrado inconsciente en su celda de un centro de detención de Georgia tras usar una sábana para estrangularse.

Ese mismo mes, Human Rights Watch alertaba sobre la precaria e inadecuada atención y por el personal poco cualificado que, según consideró, brinda servicio médico en los centros de detención bajo supervisión de ICE.