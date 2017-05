Escuela primaria niega el acceso a agentes federales de inmigración que buscaban información de un menor

QUEENS, Nueva York. - Una escuela primaria de Queens impidió la semana pasada el acceso a dos agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por su sigla en inglés) que fueron en búsqueda de información sobre un estudiante, dijo la alcaldía de la ciudad.

"El alcalde (Bill de Blasio) fue informado sobre la visita de un agente federal de inmigración en la escuela 58 de Queens preguntando por un estudiante de cuarto grado. La escuela le negó el acceso. Un (estudiante) de cuarto grado", escribió este sábado el portavoz de la alcaldía Eric Phillips en un tuit.

Katie Tichacek, portavoz de USCIS, confirmó a Univision Nueva York que dos oficiales de esta agencia visitaron la escuela elemental 58.

"Aunque no puedo discutir los detalles del caso, puedo confirmar que dos oficiales de USCIS visitaron una escuela elemental en Maspeth, Queens, como parte de una investigación relacionada a una solicitud de un beneficio migratorio", precisó Tichacek.



