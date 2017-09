La incertidumbre de los puertorriqueños de Nueva York que no han podido comunicarse con sus familiares en la isla

MANHATTAN, Nueva York. - Gloria Rivera no sabe de su esposo desde el miércoles en la mañana. Luis Sánchez se fue una semana atrás a Puerto Rico a ver a su madre, quien padece de cáncer. Allí pasaría el huracán en una casa de cemento y con planta eléctrica en Yabucoa, el pueblo del sureste por donde el huracán María tocó tierra. Gloria está lejos de él, en El Barrio de Nueva York, esperando alguna señal de vida suya.

"No he logrado conseguirlo. Me mandó un texto como a las 4:55 am y me dijo que estaba bien feo para allá para Yabucoa. Me dicen y lo que veo en las noticias es que no hay luz y muchas inundaciones", dice quien ha vivido en Nueva York desde el 1961.



publicidad

La preocupación de Gloria la comparte su sobrino José Roena, de 19 años, quien cuando habló con Sánchez este miércoles en la mañana le dijo que había mucha lluvia y fuertes vientos. "Después me dijo, 'Te llamo más tarde'". Esa llamada es la que ellos, y otros, esperan.

"No me comunico con mi mai desde las 6:00 am", dijo, por su parte, un vecino de Gloria mientras conversaba con ella al teléfono. "¿Usted sabe cómo está Isabela?", preguntó en su afán de dar con mayor información.



Puerto Rico sufre graves problemas en los servicios de comunicación por las fuertes lluvias y vientos del huracán María Univision 0 Compartir

Escenas de angustia como las de Gloria, su vecino y su sobrino se repiten a través de Nueva York, uno de los enclaves históricos de la diáspora puertorriqueña, ante el paso del huracán María por la isla.

Cómo ayudar desde EEUU

La preocupación de la comunidad boricua en Nueva York por las consecuencias del huracán María se manifiesta también a través de gestos para intentar ayudar al país.

Una de las organizaciones que recolecta ropa y artículos de primera necesidad (como alimentos no perecederos) es el Puerto Rican Family Institute.

"Queremos materiales de primera necesidad, comida enlatada, agua, ropa, zapatos, pañales. No queremos dinero, nos importan materiales que una brigada llevará a Puerto Rico para asegurarnos que las personas que los necesitan, los reciban", dijo el director de comunicaciones de la organización, David Benítez.



publicidad

De acuerdo con Benítez los que quieran colaborar pueden llevar los artículos a sus oficinas en el séptimo piso del 145 Oeste de la calle 15 entre la Sexta y Séptima Avenida, en Manhattan. (Para más información pueden llamar al 212-224-6320).



Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, expresó su solidaridad a los puertorriqueños de la isla y los que residen en la ciudad. Agentes del Departamento de la Policía y de los Bomberos neoyorquinos ya están en Puerto Rico para asistir en esta emergencia, indicó el alcalde.

El Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College también recomendó una serie de organizaciones que tienen acceso directo a quienes necesitan ayuda en Puerto Rico.





Por otro lado, el Center for Popular Democracy lanzó un fondo de emergencia para asistir a organizaciones que trabajan con comunidades de bajos ingresos, que son más vulnerables a los daños de María.

La Federación Hispana también canaliza esfuerzos con líderes locales de Nueva York para identificar formas de ayudar efectivamente a la isla. La presidenta del Concejo Municipal de Nueva York le dijo a Noticias 41 que delinearán estrategias a corto, mediano y largo plazo para enviar ayuda a Puerto Rico.



publicidad

El ojo del huracán salió de la isla este miércoles en la tarde y el fenómeno se degradó a categoría 2. Al momento, los estragos reportados son inundaciones, ríos desbordados y la isla sin luz.

La incertidumbre es el sentimiento que impera en la casa de Gloria por no saber todavía de su esposo en la isla. "Estoy esperando que me de buena noticias".