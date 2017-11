Vivienda e inmigración, temas clave para los hispanos en una elección liderada por De Blasio

Los electores de la ciudad de Nueva York votarán este martes en una elección a la que el alcalde demócrata Bill de Blasio llega con una cómoda ventaja según una encuesta reciente de Quinnipiac University.

El 61 por ciento de los votantes de la ciudad reeligiría a De Blasio, mientras que el 17 por ciento se inclinaría por la asambleísta republicana de Staten Island Nicole Malliotakis, mostró el último estudio sobre la alcaldía de la ciudad realizado por esta universidad.

Dos temas clave para los hispanos en la ciudad son la vivienda y la protección de los inmigrantes:

Apartamentos asequibles



A pesar de que revalidaría cómodamente, De Blasio deberá encarar otra vez uno de sus principales desafíos: la vivienda asequible para los neoyorquinos pobres, especialmente los negros y latinos. Su meta de crear o preservar 200,000 unidades de alquiler regulado para 2024 va apenas por la mitad del camino.

En su más reciente discurso sobre el estado de su gobierno, el alcalde dijo que ha podido hacerlo con 77,651 viviendas, número que no convence a algunos, reseñó el diario The New York Times. Quienes lo critican dicen que se trata únicamente de apartamentos ya construidos, no edificaciones nuevas. Esto de un plan de rezonificación que permite la construcción de edificios más altos y con mayor cantidad de unidades siempre y cuando dé espacio a apartamentos con un alquiler asequible.



El tema de la vivienda es clave para la comunidad hispana, que en ocasiones sufre de discriminación por parte de caseros que los amenazan con desalojarlos si no comprueban su estatus migratorio. Esto a pesar de que la ciudad de Nueva York tiene una histórica postura a favor de los inmigrantes y es considerada como una jurisdicción santuario.



Protección de los migrantes



La contendora republicana Malliotakis, de madre cubana, ha dicho que revertirá algunas de las iniciativas en materia migratoria de De Blasio, como por ejemplo una ley local que define qué inmigrantes indocumentados serán entregados a las autoridades federales cuando han cometido un crimen.

En otra postura que ilustra su postura en lo relacionado a inmigración, Malliotakis demandó a la ciudad por una iniciativa que provee identificaciones a los residentes de la ciudad. Esto con el fin de impedir que fuesen destruidos récords que pudiesen ser usados para deportar a un indocumentado.

Desde 2015, la tarjeta de identificación de la ciudad de Nueva York, IDNYC, ha permitido que cada residente –incluidos parte de los más de 500,000 indocumentados que viven en ella, cuente con un documento para moverse más fácilmente en la ciudad.