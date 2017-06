Descarrilamiento de un tren en Manhattan deja al menos tres personas heridas

NUEVA YORK. - Un descarrilamiento y una falla eléctrica dejó en la mañana de este martes al menos tres personas heridas en un tren de Manhattan, dijo la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Los equipos de bomberos se encuentran en el lugar del incidente, en la Calle 125 y la Avenida St. Nicholas.

"Actualmente se han reportado tres personas con heridas que no ponen en riesgo sus vidas", dijeron en un tuit.



#FDNY is on scene of a subway incident at 125 St/St Nicholas Ave MN. There are currently 3 non life-threatening injuries reported

— FDNY (@FDNY) June 27, 2017