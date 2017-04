Ari Telch, entre el éxito y los escándalos

Erika Buenfil y Adrian Di Monte encenderán la pantalla con sus personajes en ‘La doble vida de Estela Carrillo’. ‘Joe’ le será infiel a su esposa con ‘Mercy’, una mujer más grande que él. No te pierdas el estreno de la telenovela este 8 de mayo a las 9PM/8C por Univision.

EPISODIO 123

Luciana le dice a Marta que si David le pide que regresen no dudaría en decirle que sí. Lilian le exige a Adolfo que despida a Marta, pero él le dice que no lo hará porque no tiene motivos. Juan amenaza a David con hacerles daño a Fernanda y a Bobby.