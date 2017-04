El Bienamado

Jesús Ochoa es Odorico Cienfuegos en 'El bienamado'

Televisa

Odorico no tiene grandes estudios, pero posee el don de la elocuencia y sabe identificar lo que cada quien quiere oír. Cuando se propone un objetivo es capaz de lo que sea con tal de conseguirlo. Odorico queda viudo y decide postularse como presidente municipal. Entra al mundo de la política, no para beneficiar a la gente, si no para incrementar el lustre de su nombre.

Tiene dos hijos: Valeria y Alexis. Su contrincante es un amigo de la familia Mendoza. Ambas familias se guardan odio y los enfrentamientos entre éstas provocarán ríos de sangre.