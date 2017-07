Todos los Volvo nuevos serán híbridos o eléctricos a partir de 2019

La era de los autos propulsados únicamente por motores de combustión interna llega a su fin en Volvo después de 92 años. El fabricante sueco anunció este miércoles que a partir del año 2019 todos sus vehículos nuevos serán electrificados, es decir híbridos, híbridos enchufables o eléctricos.

La decisión de Volvo, en apariencia arriesgada, marca el camino que más temprano que tarde seguirán el resto de los fabricantes de automóviles. El tamaño de las ventas del fabricante sueco le permite el lujo de tomar esta medida. Volvo vendió 534,332 automóviles a nivel mundial en 2016. Cuando se compara el volumen de ventas de Volvo con los 10.3 millones de unidades que Volkswagen vendió en el mismo periodo, se pone de manifiesto la dificultad que tendrán los fabricantes masivos para lograr una transición semejante. Volvo no fabrica camionetas pickup o SUVs extra-grandes cuyos compradores típicos tendrían dificultades en aceptar un cambio semejante debajo del capó de sus vehículos.



We are committed to electrification, so from 2019 all new Volvo car models will include an electric motor. #VolvoCarsEVs pic.twitter.com/FWGVKyAdgo

— Volvo Cars (@volvocarsglobal) July 5, 2017