Una mujer limpia la estrella de la fama de Donald Trump y se convierte en el meme del momento

El 28 de junio la usuaria de Twitter @makenna_mg posteó varias fotos en las que aparecía limpiando la estrella de la fama de Donald Trump, que estaba pintarrajeada. Acompañaba las fotos con este texto "Solo paré a limpiar la estrella de Hollywood de @realDonaldTrump. Nada más que respeto por MI presidente. #BienEducada".





El tuit fue un éxito: lo retuitearon simpatizantes de Trump y hasta su hijo Eric. Lo retuitearon también personas haciendo mofa de la situación. De hecho, tuvo más de 53,000 retuits y hasta el momento le ha gustado a 216,317 personas.



publicidad

Dos días después el comentaristas conservador Mike Cernovich comparaba la foto de Makenna limpiando la estrella de Trump con otras chicas que habían parado en el mismo lugar, una para escupir sobre la estrella y otra para llenarla de pegatinas. Y ahí se generó el debate. Unos aplaudían a quienes limpiaban y otros a quienes protestaban sobre la estrella. Hasta que llegó el humor para poner orden.

El meme se hizo real y salió a la calle. En un inmenso troleo la gente se ha dirigido al paseo de la fama para limpiar estrellas de famosos y llamarlos "MI presidente". Por supuesto la elección del famoso no es arbitraria sino que busca la broma asociando a personajes como Shreck o la rana Gustavo o el Pato Donald con el presidente de Estados Unidos.

Shrek ha cosechado grandes éxitos:





Stopped to clean his star. Nothing but respect for MY president. #raisedright pic.twitter.com/WkglogscVT — md. (@davis_morgan14) July 3, 2017



"Paré a limpiar su estrella. Nada más que respeto por mi presidente".



stopped to clean Shrek's Hollywood star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/sFRIoU96Li — im like (pa)TT(y) (@ptriciazafra) July 3, 2017



"Paré a limpiar la estrella de Hollywood de Shreck. Nada más que respeto por MI presidente".

Otros han elegido a Britney Spears:





stopped and cleaned @britneyspears' star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/aPnxAws0VO — lindsey (@lindxeyy) July 3, 2017





publicidad



"Paré a limpiar la estrella de @BritneySpears. Nada más que respeto por mi presidente".



"Nada más que respeto por mi presidente. #RaisedRight".

Donald Duck también fue elegido, por razones obvias:





Stopped to clean his sign. Nothing but respect for my president. pic.twitter.com/RZGviSthhm — Jon Wienke (@Jon_Wienke) July 2, 2017



"Paré a limpiar su signo. Nada más que respeto por mi presidente".

La estrella de Pitbull también está limpia:





stopped by to clean @pitbull 's star, nothing but respect for MY president pic.twitter.com/BrwEjxf6In — madoggy (@MaddyBurke_) July 3, 2017



"Paré a limpiar la estrella de @pitbull, nada más que respeto por mi presidente".

Algunos se han puesto más creativos:





Stopped to clean their home. Nothing but respect for my Teenage Mutant Ninja Turtles. #RaisedRight pic.twitter.com/cpXXvAzgTG — Max Dylan Ash (@mynameisntdave) July 4, 2017



"Paré a limpiar su hogar. Nada más que respeto por mis Tortugas Ninja. #BienEducado".

Y otros han llevado el meme al absurdo:





Stopped to clean the cheerios off of my kitchen floor. Nothing but respect for MY mom. #RaisedRight pic.twitter.com/JoEuZKihGB — Leanne (@lulushahin) July 3, 2017

"Paré a limpiar los cheerios del suelo de la cocina. Nada más que respeto por MI madre. #BienEducada".



publicidad

Vea también: