Un colegio católico cubre la estatua de un santo dándole pan a un niño porque provoca lecturas maliciosas

El principal del colegio católico australiano Blackfriars Priory School tuvo que recurrir a Facebook para explicar masivamente las razones por las que la nueva estatua adquirida por el plantel para a uno de sus patios había tenido que ser recubierta con una tela negra.

El concepto de la estatua, en la que se recrea la imagen de San Martín de Porres, un santo peruano canonizado por el Papa Juan XXIII en 1962, ofreciéndole un pedazo de pan a un niño, fue aprobado sobre planos en mayo. Sin embargo, según explicó el directivo, cuando la estatua en tercera dimensión llegó, algo en la forma del pan y en su ubicación no dejó contentos a los del colegio: “La estatua fue considerada por las directivas como potencialmente sugestiva”.





El infortunado lugar en donde está el pan fue una decisión de un escultor vietnamita que creó la escultura. Pero las redes bromeaban con que más le habría valido a los del colegio haber contratado un gran escultor para que no cometiera semejante error, que considerando que se trataba de un pantel educativo y católico podía sugerir lecturas erradas. La escuela ha confirmado que ya le ha comisionado a un artista local australiano que la rediseñe.



When you should have got Michelangelo to sculpt your school statue...#Adelaide pic.twitter.com/dDWfsV7YJh — Michael Smyth (@MichaelSmyth_) 22 de noviembre de 2017



Aunque en principio la estatua se cubrió con una tela, luego fue acordonada para evitar que cualquier alumno se acercara.



AN ADELAIDE CATHOLIC SCHOOL HAD TO COVER UP THIS STATUE OF A SAINT HANDING SOME BREAD TO A YOUNG BOY I WILL GIVE YOU 1 GUESS AS TO WHY pic.twitter.com/yMP691YZbX — mat whitehead (@matwhi) 22 de noviembre de 2017



La fotografía de la escultura pronto se viralizó en las redes sociales que no pudieron evitar traer a colación los cientos de escándalos que ha habido por abusos a menores al interior de la iglesia católica. Otros simplemente eligieron reemplazar el inconveniente pedazo de pan por otro tipo de referencias y de estatuas que a la vez que elevaban la polémica, desatan carcajadas.



Ok... this is our last post about breadrollgate... #putyourbreadrollsoutforblackfriars #snapadelaide #adelaide #sagreat #yesthatischanningtatum #shitadelaide Una publicación compartida de Shit Adelaide (@shitadelaide) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 2:41 PST

the school shouldn't see this as a set-back, but rather a commercial opportunity... #putyourbreadrollsoutforblackfriars #adelaide #footlong #sagreat #shitadelaide Una publicación compartida de Shit Adelaide (@shitadelaide) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 7:10 PST