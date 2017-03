Trump ha jugado al golf 13 veces en 9 semanas... después de criticar a Obama por practicarlo

Este fin de semana Donald Trump no viajó como acostumbra a Mar-a-Lago, en Palm Beach. Esta vez, la casa que ha visitado ya cinco veces desde que asumió la presidencia fue cambiada por un campo de golf, uno que también es suyo y que está en Virginia, el ‘Trump National Golf Club.

Como lo reportó Time, con este viaje el presidente completó 13 visitas para jugar en diferentes campos, toda una excentricidad si se tiene en cuenta que Trump apenas completa 9 semanas en el poder y que otros devotos de este deporte como el presidente Obama o George W. Bush solo fueron a jugar golf 4 y 5 meses después de que asumieran su rol como presidentes.

La cifra se vuelve relevante si se considera que el presidente hizo lema de su campaña que “no se la pasaría jugando golf”, como lo dijo en 2016 en un evento justamente en Virginia. Además, después de contabilizar, como lo hizo el Huffington Post, que en su Twitter llegó a señalar más de 30 veces desde 2011 a Barack Obama por gastar demasiado tiempo practicando este deporte, su actual práctica de golf parece cuando menos cuestionable.

No hay nada malo en que un presidente juegue golf, de hecho, si hubiera una liga de presidentes, habría 16 miembros y Trump la encabezaría con sus 19 victorias en campeonatos. Sin embargo, a la luz misma de los comentarios que solía hacer Trump cuando Obama estaba en el poder, el golf podría estar asociado más al esparcimiento, que al trabajo en sí mismo. “Pueden creer esto, con todos los problemas y dificultades que enfrenta Estados Unidos…el presidente Obama gastó su día jugando golf. Pero que Carter”, escribió en octubre de 2014. Tan solo un mes antes había también señalado: “Pueden creer que no hayamos sacado a nuestro marín de México, el aún está en prisión mientras el presidente juega golf y hace malas decisiones”.



While our wonderful president was out playing golf all day, the TSA is falling apart, just like our government! Airports a total disaster! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de mayo de 2016

If Obama resigns from office NOW, thereby doing a great service to the country—I will give him free lifetime golf at any one of my courses! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de septiembre de 2014

Su viaje a Virginia y su tiempo de juego de golf de este fin de semana llegó justo depués de las tensas disertaciones sobre el destino del Obamacare y de que la propuesta de los republicanos fuera retirada. ¿Qué tendría él mismo que decir de la situación?

La insistencia del presidente de tomarse unas horas para practicar su deporte favorito se hizo evidente incluso en una rueda de prensa en la que un reportero de BuzzFeed se atrevió a preguntar qué había de diferente entre el golf de Obama, que el entonces candidato republicano había criticado con ahínco y el que ahora practicaba, casi con el mismo ahínco, el presidente.

Sean Spicer fue astuto en decir que el presidente aprovecha sus viajes a los campos de golf para hacer reuniones y hablar por teléfono. Sin embargo, varios usuarios de Twitter hicieron una búsqueda de geolocalización bajo el nombre del Trump National Golf Club en Potomac Falls y se toparon con fotos en las que se le ve al presidente con la vestimenta que suele usar para jugar golf. Primero subiendo una escalera, luego caminando y después... montado en un carrito en el campo de golf.



Captura de pantalla cuenta de Twitter del usuario @a_r_marshall

Pool was told Trump was in meetings at Trump National this afternoon. This Instagram photo posted from the course says otherwise pic.twitter.com/WMudqofGmO — Josh Billinson (@jbillinson) March 25, 2017



También fue fotografiado viendo golf en televisión:



Someone just posted this on Instagram from Trump's golf club. POTUS appears to be watching Golf Channel with 2 other people. pic.twitter.com/5LpVRHR1Do — Steve Kopack (@SteveKopack) March 26, 2017

Algo similar ocurrió el fin de semana pasado, cuando el presidente fue al Trump International Golf Club para, según la Casa Blanca, realizar "reuniones y llamadas telefónicas antes de regresar a Mar-a-Lago". Esto fue lo que dijeron al periodista Ben Kamisar de The Hill.

Sin embargo, después se hicieron públicas estas fotos, posteadas por el presidente ejecutivo de Newsmax Media, Christopher Ruddy. Trump aparece con un guante como el que lleva cuando juega golf:



publicidad





.@realDonaldTrump with @pgflaherty and Max Kramer at Trump International Golf West Palm today! pic.twitter.com/R0gebVs1fX — Christopher Ruddy (@ChrisRuddyNMX) March 18, 2017



Valdría recordar la consigna que Donald Trump tanto repetía en sus días de campaña: "Si estás en la Casa Blanca y tienes tanto trabajo por hacer, ¿por qué salir de ella tantas veces?. Hay que trabajar, trabajar, trabajar".

Vea también: