Trump a la primera dama francesa: "Estás en tremenda forma, hermosa"

Donald Trump lanzó una serie de halagos a la primera dama de la nación francesa, Bigitte Macron, insistiendo mucho en su forma física. “Estás en tremenda forma, hermosa”, se oye en el audio de un videógrafo que logró estar lo suficientemente cerca de la comitiva presidencial como para capturar la reacción del presidente de los Estados Unidos. El episodio ocurrió este jueves justo después de que los dos presidentes y sus esposas recorrieran la tumba de Napoleón durante la visita oficial de Trump a Francia.

Aunque es verdad que la esposa del presidente francés suele recibir halagos de la prensa especializada y de la crítica de moda por su estilo y buen porte, la licencia de Trump resulta cuando menos inesperada. ¿Por qué le sorprende tanto a Trump que Bigitte Macron ostente un buen físico? ¿Es acaso por sus 64 años de edad? No sería el primero en tratar de resaltar la diferencia de edad que existe entre el presidente francés, de 39 años, y su mujer, quien fuera su profesora de teatro en elcolegio.



Antes de los comentarios de Trump, ya el saludo entre él y Bigitte Macron había acarreado las típicas rarezas de los apretones de manos del presidente. En memes reproducidos en internet se ve cómo después de saludarse, la primera dama intenta soltarse pero ál vuelve a jalar de su mano, creando una de esas extrañas coreografías que el mandatario suele ocasionar con sus saludos.



Live television. Trump just yanked Brigitte Macron's hand. What's wrong with this guy?! pic.twitter.com/zGiwc2wlzn