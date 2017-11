Snoop Dogg vuelve a "asesinar" a Trump: en la portada de su nuevo disco el presidente aparece muerto en la morgue

En la carrera comprometida del rapero Snoop Dogg por hacerle oposición a Donald Trump ¿qué podía superar el video que publicó en marzo y en el que disparaba en la cabeza al payaso Ronald Klump?

Aunque en su momento, el presidente llegó a amenazarle con la cárcel en Twitter, ahora, Snoop Dogg ha decidido seguir insistiendo en verlo muerto. En la carátula de su nuevo disco ‘Make America Crip Again’, el rapero representa los pies desnudos de un cadáver cubierto con la bandera de los Estados Unidos que, como si estuviera en una morgue, tiene una etiqueta colgada del dedo gordo del pie izquierdo donde se lee con claridad: Trump. En el fondo de la carátula se ve al propio rapero mirando con desdén el cuerpo.





Aunque la imagen apenas fue revelada este miércoles en la cuenta de Instagram del artista, ya desde hace unos días podía suponerse que este trabajo iba a seguir acentuando la indignación del cantante con el gobierno. A mediados de octubre, Dogg había revelado algunos adelantos del sencillo que bautiza el disco. Ahí se le oía profesar: “Esta es aún una America con tres K, crean esa mi---a” (“This still America with three K's, believe that s--t”) refiriéndose a los episodios de Charlottesville, para luego pasar a la polémica con los jugadores de la NFL: “Voy a comenzar mi propia liga… Gracias a Dios por la liga negra” (“I’m going to start my own league”. “Thank God for the negro league”).

A pesar de representar al mandatario con los pies en la morgue, Snoop Dogg ha declarado que su nuevo trabajo no es político: “no es una declaración, ni un acto político, solo buena música”. Pero la verdad es que desde el mismo nombre del disco, que parodia el slogan de Trump, hay toda una intención crítica y -a los ojos de muchos- ofensiva.



“Ciertas personas sienten que deberíamos hacer que Estados Unidos ‘vuelva a ser grande’, pero ese momento al que se refieren siempre me lleva de vuelta a la separación y la segregación, así que preferiría ‘hacer América pandillera otra vez’ . Lo que quiero decir con esto es invocar un regreso a un momento de mi vida cuando jóvenes negros en áreas empobrecidas se organizaron para ayudar a sus comunidades y cuidar de ellos porque la sociedad básicamente los había dejado morir", le dijo Snoop Doog a CNN.

Efectivamente, la palabra en inglés ‘crip’, usada en el título, refiere a un tipo de pandillas de la década de los 70 en Los Angeles que llegaron a tener hasta 35,000 miembros y de hecho toda la carátula es un homenaje a un viejo disco de 1991 de Ice Cube en el que la etiqueta puesta sobre el muerto profesa: Tío Sam.



Carátula de 1991 de Ice Cube en la que se inspiró Snoop Dogg para su nuevo disco.



Mientras en Instagram más 182,000 likes celebraban el atrevimiento, otros condenan el acto del cantante, igual que ocurrió en marzo con el video ‘Lavender’, después del cual el senador Rubio y el mismo abogado del presidente Trump dejaron claro que "no había nada de divertido en la intensión de asesinar a un presidente”.

Claro, esta vez Snoop Dogg no puede ser tildado de asesino: parece más bien un complacido testigo.

