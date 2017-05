Por segunda vez este mes, WhatsApp registra interrupciones en algunos países (y las redes lo hacen saber)

Por segunda vez en lo que va de mayo, usuarios del servicio de mensajería WhatsApp reportaban interrupciones en algunos países de Europa y América del Norte y del Sur.

El 3 de mayo, cientos de usuarios no pudieron enviar mensajes a través de la app por al menos un par de horas, generando memes en las redes sociales ante la 'ausencia' del servicio de mensajería que cuenta con 1,200 millones de usuarios en todo el mundo, según cifras de Statista.

Este miércoles no era la excepción.



When you think your internet is acting up but whatsapp is down #whatsappdown pic.twitter.com/3mEzHLFmOr

— Janhvi (@jdonttouchme) May 17, 2017