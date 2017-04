Internet está enloquecida buscando una serpiente venenosa en esta foto ¿la puedes ver?

A simple vista en esta foto solo se ve un rastrojo lleno de un montón de hojas secas, pero sin duda hay algo más que se esconde ahí. El pasado domingo la bióloga experta en serpientes, conocida en Twitter como Helen @ SssankeySci, recibió un mensaje en su celular, con una foto que le enviaba otra colega bióloga, en el que le cuestionaba: ¿Puedes ver la serpiente?

Helen, que trabaja con reptiles, no tardó en darse cuenta de que efectivamente, a pesar de lo imperceptible que resulta para un ojo desprevenido, en ese arrumen de hojas había una serpiente venenosa. Una imagen que daba ejemplo de esa increíble capacidad de los reptiles de mimetizarse con el ambiente que los circunda.



La bióloga, sin embargo, quiso retar a sus seguidores a encontrar al animal y publicó la foto que, lejos de lo esperado, se hizo viral. Con tan solo unas horas su reto había sido retuitiado más de 5,000 veces y obtenía más de 20,000 likes.



Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?" 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy

“La veo y de repente la dejo de ver otra vez. Es un increíble camuflaje”, decían sus seguidores. Otros simplemente se daban por vencidos: “¿En dónde está?... dinos”. En vista de que gran parte de la audiencia se declaraba incapaz de encontrar al animal, la tuitera decidió al siguiente día revelar la fuente del misterio:



If y'all haven't found it yet... Copperhead, aka Agkistrodon contortrix. Cute but venomous, so no touchy! ☺️🐍❤️ pic.twitter.com/pSVMIhFP0o

“Linda, per venenosa, así que nada de tocarla”, advirtió la bióloga en la leyenda de la foto de esta serpiente que es común en Estados Unidos y México. Además, dejó claro que ante la picadura de una serpiente como esta, lo mejor es ir al centro de salud más cercano y evitar tratar de succionar el veneno de la herida.

A partir de su ingenua iniciativa, otras personas han compartido fotografías en donde ver a una serpiente es casi imposible.



@SssnakeySci I had the same kind of picture yesterday in Brazos Bend State Park. The one on the left is the zoom. The one on the right is no zoom. pic.twitter.com/x4Pluv5Vhx