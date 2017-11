Despiden a la mujer que pintó dedo a Trump cuando se dirigía en auto a su campo de golf

Era sábado, Juli Briskman paseaba en bici cuando la comitiva del presidente Trump le adelantó. Trump se dirigía a su campo de golf Trump National Golf Club, en Virginia, y la mujer le pintó dedo sin pensarlo mucho, o más bien pensando en DACA, en Obamacare, en Puerto Rico... Un fotógrafo de la Casa Blanca la fotografió y difundió la imagen que se hizo viral en cuestión de horas.

Juli Briskman se convirtió entonces en la heroína de muchos en las redes sociales, que celebraban así su hazaña, pidiéndole incluso que se presentara a las elecciones en 2020.



Ella misma cambió su foto de perfil de Facebook por la imagen, que sigue allí abriendo su cuenta. Ella misma también, voluntariamente, se dirigió el lunes a Recursos Humanos de su empresa para confesar que era la mujer de la foto viral. El lunes la despidieron. Las razones que le dieron las explicó ella al Huffington Post: “básicamente, no puedes tener contenido lascivo u obsceno en tus redes sociales", le dijeron.



Su empresa, Akima, es una subcontrata del gobierno y aunque Briskman, responsable precisamente de redes sociales en Akima, explicó que cuando se realizó la foto no estaba trabajando y que su Facebook no menciona para nada a su empresa, desde Akima le dijeron que igualmente podría dañar su negocio.

La sorpresa de Briskman fue doble: los argumentos para despedirla no le parecían suficientes, pero además, contó al Washington Post, recientemente llamó la atención sobre un comentario ofensivo en el Facebook de un directivo que sí se identificaba en la red social como trabajador de Akima y él no fue despedido. Ni siquiera amonestado.

El directivo había escrito en una discusión en Facebook sobre Black Lives Matter la siguiente frase: "You are a fucking Libtard asshole" -"Eres un jodido liberal retrasado pendejo", utilizando su perfil en el que de forma reiterada se identificaba como directivo de Akima. Briskman, al cargo de las redes sociales lo reportó a la dirección, pero no se tomó ninguna medida más allá de obligarle a borrar el comentario y limpiar sus redes.

Briskman no se arrepiente de pintarle dedo a Trump y dice que sabía lo que hacía, "Estaba pensando en los beneficiarios de DACA que van a echar. Retiró anuncios para enrolarse en Obamacare. Solo un 3% de Puerto Rico tiene luz. Estaba pensando que él estaba en un campo de golf otra vez".



