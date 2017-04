El camión tráiler concepto de Toyota es rápido, no contamina y se alimenta de hidrógeno líquido

Toyota dio a conocer los detalles de su Proyecto Portal, el tren motriz eléctrico para camiones de carga pesada que obtiene su energía de un sistema de celdas de combustible alimentadas de hidrógeno líquido. ¿Por qué lo llaman Portal? Porque para Toyota este proyecto representa el portal que nos llevará al futuro del transporte terrestre pesado de mercancías sin contaminación.

Pero no nos adelantemos. Por ahora el Proyecto Portal está en fase conceptual y experimental, lo que nadie puede dudar es de que luce increíblemente prometedor.



El camión tráiler eléctrico de Toyota

Por ejemplo, el camión que Toyota utiliza para mostrar los resultados del proyecto cuenta con un motor eléctrico con una potencia que supera los 670 caballos de fuerza y despliega un torque de 1,350 lbs.-pie. Su manejo es más sencillo que el de un camión tráiler tradicional de 18 ruedas ya que no requiere de transmisión, que en el caso de esos camiones son extremadamente complicadas. El camión Portal además acelera considerablemente más rápido que un camión diésel, lo que a primera podría no ser tan importante ya que no se trata de un auto deportivo, pero cualquiera que haya estado atrapado en un trancón de tránsito en una autopista urbana en Estados Unidos sabe que gran parte de los retrasos son causados por lo lento que aceleran los camiones diésel cuando están totalmente detenidos.



El propósito inicial del camión del proyecto portal es el del transporte de mercancías hacía y desde el puerto de la ciudad de Los Ángeles. Ese es el lugar donde Toyota, conjuntamente con organismos reguladores estatales llevarán un estudio de factibilidad el próximo verano. El propósito del estudio es determinar el potencial de la tecnología de celdas de combustible alimentadas de hidrógeno líquido para el trabajo pesado.



Es difícil predecir cuándo este futuro rápido y limpio reemplazará al lento y sucio presente actual, pero sin duda alguna es reconfortante saber que una enorme corporación como Toyota, que no gasta dinero sin el propósito de hacer aún más dinero, está tomando cartas en el asunto.

