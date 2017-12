Rusiagate: comité del Senado construye un caso de obstrucción a la justicia contra Trump

Una investigación del Senado sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 encontró un posible caso de obstrucción a la justicia contra el presidente Donald Trump, según reveló este domingo al programa Mett the Press la senadora demócrata Dianne Feinstein.

"El comité judicial tiene una investigación e involucra obstrucción a la justicia y creo que estamos comenzando a ver que todo se está juntando para un caso de obstrucción a la justicia", dijo Feinstein, la figura demócrata más relevante en ese panel.

Esta semana Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump se declaró culpable de mentir al FBI en la una investigación paralela que lleva a cabo el fiscal especial Robert Muller, quien trata de determinar si hubo colaboración entre la campaña de Trump y Rusia para interferir en los resultados que llevaron al magnate de bienes raíces a la Casa Blanca.



La averiguación del comité judicial del que forma parte Feinstein está centrada principalmente en el papel que jugó el FBI y el Departamento de Justicia en las razones de Trump para despedir al jefe del FBI James Comey, quien estaba en ese entonces a cargo de la investigación del Rusiagate. Por eso Feinstein se centra en Comey como eje que sostiene el caso que se está construyendo de obstrucción.

"Lo veo en la actitud frenética de la Casa Blanca, los comentarios diarios, los tuits continuos. Y lo veo sobre todo en lo que pasó con el despido de Comey, y creo que eso ocurrió directamente por que él no accedió a 'disipar la nube' en la investigación sobre Rusia. Eso es obstrucción a la justicia", dijo Feinstein.



publicidad

Otros senadores, en este caso pesos pesados republicanos, están acusando a Trump directamente de presionarles para que dejen de investigar el caso, según publica esta semana The New York Times . La senadora republicana Susan Collins dijo en una entrevista también este domingo a NBC que "el presidente no debería hacer ningún comentario sobre ninguna de estas investigaciones. Lo único que debería hacer es dirigir a su equipo y sus asociados para que cooperen".



Collins, que es miembro del Comité de Inteligencia del Senado dijo que ella no había recibido presiones de Trump para acabar con la investigación.