Racismo

Un mexicano es acusado de tráfico infantil con su propia hija en un vuelo de United, según su esposa estadounidense

Un mexicano fue detenido e interrogado a la salida de un vuelo de United Airlines, presuntamente acusado de tráfico de menores por una pasajera que consideró sospechoso que viajara solo con su hija de tres años. La mujer lo denunció a la tripulación, que retuvo e interrogó al hombre tras el aterrizaje. Así lo ha denunciado Maura Furfey, esposa del afectado, que escribió un artículo sobre el incidente en The Huffington Post.

Según el relato de Furfey, su marido viajaba con un pasaporte con los mismos apellidos que su hija y una carta notariada en la que la madre daba permiso para que la niña viajara a México por una semana. A pesar de ello, fue abordado por oficiales de la Autoridad Aeroportuaria y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) cuando abandonaba el avión. Lo escoltaron a un aparte y lo sometieron a un interrogatorio sobre la niña y su acta nacimiento. "Nuestra hija comenzó a llorar por el escándalo", escribe la mujer.



publicidad

El padre viajaba con la niña al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, desde Cancún, tras haber pasado unos días de vacaciones visitando a la familia paterna. Cuando manejaba de camino al aeropuerto para recogerlos, Furley recibió una llamada de los agentes, que le hicieron las mismas preguntas para verificar la historia de su marido.

"Me dijeron que la acusación no venía de parte de la CBP, quienes están entrenados para identificar este tipo de situaciones, sino de una pasajera del mismo vuelo", escribe Furley. "Ella aseguraba que la piel clara de mi hija no se parecía a la de su papá mexicano y sospechaba que él la había secuestrado. La pasajera no tenía ningún fundamento para esta acusación, cero evidencias que la respaldaran", escribe Furley.

Furley cuenta que se quejó al departamento de servicio al cliente de United y que, tras unos días, la contestaron con una disculpa y un cupón de descuento por valor de 100 dólares. "No servirá de nada porque no viajaremos de nuevo por esta aerolínea", escribe esta profesora de español que imparte clases en El Bronx. "Una simple revisión de los pasaportes o los registros de vuelo pudo haber demostrado con claridad que todo estaba bien en esta situación y pudo haber evitado todo el drama y tensión que se creó".

Univision Noticias contactó con United Airlines y actualizará esta nota con sus comentarios tan pronto como reciba una respuesta. Noticias Univision 41 entrevistará a Furley hoy.



publicidad

El incidente narrado por esta profesora se hace público solo una semana después de la crisis protagonizada por United Airlines por la violenta retirada de un viajero de un vuelo por sobreventa de boletos, que desató una campaña internacional de boicot a la aerolínea.