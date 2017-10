Pokemon Go fue usado por un grupo ruso para influir la opinión pública antes de las elecciones, según CNN

El juego de realidad aumentada Pokemon Go. Cerca de 60 millones de personas siguen jugando en 2017 a este juego de acuerdo con la firma de investigación de aplicaciones móviles Apptopia.

Las presuntas intervenciones llevadas a cabo por hackers rusos para influir en la política y la opinión pública de cara a las elecciones presidenciales 2016 se extendieron no solo a redes sociales como Facebook y Twitter sino también a juegos en red, según informó la cadena CNN este jueves.

Según el reporte, la aplicación del juego de realidad aumentada para celulares Pokemon GO -que fue furor en 2016- fue utilizada por una agencia vinculada a Rusia para entrometerse en la política de EEUU.

La cadena de noticias dice que se llevó a cabo una campaña denominada 'No nos disparen' (Do not shoot us, en inglés) dirigida por una 'granja de trolls' llamada Agencia de Investigación de Internet (IRA) presuntamente vinculada a Rusia.

Operaban haciendo intervenciones en redes sociales y en el juego de Pokemón haciéndose pasar por una parte del movimiento Black Lives Matter, que defiende los derechos de los afroestadounidenses ante los abusos policiales, con el objetivo de explotar las tensiones raciales en EEUU y sembrar discordia.

CNN también asegura que esos 'trolls' que se hacían pasar por Black Lives Matter utilizaron además de Pokemon GO, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Tumblr.

Los actores vinculados a Moscú parecen ser la fuente de la campaña que tenía como objetivo elevar las tensiones raciales mediante el levantamiento de incidentes de brutalidad policial.





La campaña publicaba en la red Tumblr para motivar a que los usuarios comiencen a jugar a Pokemon Go como parte de un concurso. Luego pedía que jugaran en lugares en donde habían ocurrido incidentes de brutalidad policial y que luego cambiaran el nombre de sus criaturas del juego a los de las víctimas.

Desde Niantic, los creadores del juego, dijeron a CNN que este 'concurso' requirió que las personas tomaran capturas de pantalla de sus teléfonos y las compartieran en redes sociales y no dentro del juego por lo que la compañía aclaró en un comunicado enviado a la cadena que Pokemon GO "no ha sido usada para compartir información entre los usuarios".

De todas formas, Niantic admitió a CNN que el juego fue utilizado sin permiso: "Está claro que nuestros activos del juego fueron apropiados y mal utilizados en promociones por terceros sin nuestro permiso", dijeron en el mensaje.



Do not shoot us tenía una página de Facebook, de Instagram y de Twitter que fue eliminada después de que se descubriera que estaba vinculada al IRA, de acuerdo con CNN.

Esta información sobre Pokemon GO llega luego de que días atrás, representantes de Facebook dijeron a investigadores del Congreso que la red social descubrió que vendió anuncios durante la campaña presidencial estadounidense a una compañía rusa que buscaba atacar a los votantes, reportó The Washington Post.

Informaron que rastrearon ventas publicitarias por 100,000 a una ‘granja de trolls’ rusa con historial de propaganda pro Moscú. Una parte de los anuncios nombraban a los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton mientras que la mayoría de los anuncios “parecía centrarse en amplificar mensajes divisivos” en temas como derechos “LGBT, raza, inmigración y derechos de armas”, dice el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, en una publicación.