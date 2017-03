Un hombre amenaza de muerte a una pareja de extranjeros en el metro de Nueva York invocando a Trump

Un hombre, cuya identidad se desconoce, gritó a una pareja de iraníes que viajaba en el metro de Nueva York el pasado sábado en la noche que volviera a su país y los amenazó con matarlos mientras nombraba al presidente Donald Trump .

El incidente, que quedó recogido en un video que posteriormente fue publicado en Facebook, ocurrió hacia las 11:00 pm cuando la pareja viajaba en el tren C desde la conocida Penn Station de la Gran Manzana hacia el norte de la isla de Manhattan.

"Estábamos hablando tranquilamente de nuestras cosas cuando este hombre comenzó a lanzarnos insultos", explicó Mahsa Mehrdad en su cuenta de Facebook, quien iba acompañada de su novio Masih Rahmati, un estudiante de doctorado en neurociencia de la New York University.

Según explicó ella en su perfil de la cuenta social, cuando el hombre se subió al vagón de metro los miró "con odio".

"Cuando en el tren ya no había tanta gente en la Calle 59, empezó a lanzar malas palabras en voz alta todo el camino hasta la Calle 125. Solo grabé el último minuto, pero dijo en repetidas ocasiones que quería matarnos en ese momento porque éramos terroristas", sigue Mehrdad, quien es una investigadora en el City College de Nueva York, según publicó The New York Daily News.

En el video, de poco más de un minuto de duración, se escucha también al hombre gritar "Donald Trump está en el poder".



Antes de levantarse y dirigirse a la puerta con su bicicleta, se le escucha decir "voy a matarlos a ustedes tres de una sola vez". La tercera persona a la que amenazó podría ser un hombre blanco con barba que iba sentado junto a ellos, según declaró Rahmati al diario.

"Nosotros tratamos de mantener la calma e ignorarlo. Toda esta experiencia fue muy triste y perturbadora", subrayó la joven. Finalmente, decidieron salir del vagón en la Calle 145, aunque lo hicieron con cuidado temiendo que los agrediera.

La pareja de iraníes habló con un oficial de policía sobre las amenazas, pero les indicaron que el hombre aparentemente tenía problemas mentales y era muy poco probable que la policía pudiera localizarlo y arrestarlo.

"El oficial trató de calmarnos y nos explicó que puede hacer un reporte (de lo sucedido), pero nos dijo que el hombre parecía que era un enfermo mental y hay muchos como él alrededor y no deberíamos esperar que la policía fuera tras él y lo arrestara". Al final, la pareja decidió no denunciar lo sucedido.

Este nuevo episodio se suma a otros por todo el país desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones. Recientemente, un hombre mató a un indio a disparos después de gritarle "fuera de mi país".

Univision Noticias forma parte de 'El reporte del odio', un proyecto que trata de documentar los incidentes de odio en Estados Unidos. Si has sido víctima o testigo de alguno de estos episodios, ayúdanos a contar tu historia.