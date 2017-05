Trump leerá en Arabia Saudita un discurso escrito por un asesor que lleva media vida provocando a los musulmanes

El discurso de Donald Trump este domingo en Arabia Saudita será uno de los momentos más incómodos de su viaje internacional de nueve días. Trump, con un largo historial de declaraciones y planes islamófobos, le hablará a una audiencia que incluirá representantes de 50 países musulmanes.

Hay otro dato que hace temer por la recepción que pueda tener el mensaje: el autor del discurso, según reportes de varios medios, es el joven asesor Stephen Miller, quien lleva literalmente media vida provocando a las minorías vulnerables, entre ellos los musulmanes.

Sobre el discurso también sabemos que será "inspirador pero directo". Según su consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, Trump hablará sobre "la necesidad de enfrentarse a la ideología radical" así como "las esperanzas del presidente para una visión pacífica del Islam".

Es difícil enumerar todas las ofensas de Miller a los musulmanes pero baste recordar aquí que, a pesar de no tener experiencia legal, fue el diseñador del primer veto migratorio de Trump a países de mayoría musulmana, que fue tumbado en los tribunales por inconstitucional, entre otros motivos porque discriminaba a los musulmanes.

Antes de entrar en política, cuando estudiaba en la Universidad de Duke Miller fue el organizador de una campaña nacional que organizó una "Semana de Conciencia sobre el Islamofascismo" en 200 campus universitarios del país. El proyecto incluía la difusión de libros con los títulos "Islam Unveiled" (El Islam Desvelado) y "The Truth about Muhammed" (La Verdad sobre Mahoma).



En "Time to Kill" (Hora de matar), el título de un artículo que publicó en el diario de su escuela secundaria, Miller reveló su visión del Islam 15 años antes de trabajar en el veto migratorio de Trump. "Todos hemos oído hablar de lo pacífica y benigna que es la religión islámica", escribió. "Pero no importa cuántas veces digas eso, no puede cambiar el hecho de que millones de musulmanes radicales celebrarían tu muerte por la sencilla razón de que eres cristiano, judío o americano".

Miller escribió algunos de los discursos más apocalípticos de Trump, entre ellos su discurso de aceptación de la Convención Nacional Republicana y el de juramentación. En ambos Trump usó las expresiones "terrorismo islámico" y "terrorismo radical islámico", que muchos consideran contraproducente porque causa la impresión de que EEUU está librando una guerra religiosa contra el Islam.



La inclusión o no de esa expresión en el discurso de este domingo será uno de los elementos sobre los que habrá que estar pendientes a la hora de valorar algún posible cambio en la visión del Islam del presidente.