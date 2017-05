Trump firma una orden ejecutiva que facilita a grupos religiosos meterse en campañas política

Donald Trump invitó a líderes conservadores y religiosos a la Casa Blanca este jueves 4 de mayo, el Día Nacional de Oración, a participar de una ceremonia para firmar una orden ejecutiva sobre lo que el gobierno llama 'libertad religiosa'. La orden haría más sencillo a agrupaciones reigiosas participar de la política.

La firma representaría un triunfo para el vicepresidente Mike Pence, que junto a aliados conservadores había intentado impulsar una acción similar cuando era gobernador de Indiana, pero no prosperó.

"Esta orden indicará al IRS (el fisco de EEUU) que no grave injustamente a a las Iglesias", indicó el presidente desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

"El gobierno federal ha utilizado el poder del Estado como un arma contra la gente de fe", agregó luego.

