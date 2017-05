Trump contradice a la Casa Blanca y además amenaza con acabar con las ruedas de prensa

En las explicaciones sobre l as razones que llevaron al abrupto despido del jefe del FBI James Comey, el equipo de prensa de la Casa Blanca ha quedado muy mal parado, por las contradicciones en las que ha incurrido y porque ha sido desmentido por su propio jefe, el presidente Donald Trump.

En una entrevista con NBC difundida la tarde del jueves, Trump aseguró que había decidido echar del cargo a Comey, independientemente de recibir el informe del vice-fiscal general Rod Roseistein y del secretario de Justicia Jeff Sessions, cuando en la carta de despido basó su decisión justo en esas recomendaciones.

“¡Como presidente muy activo con muchas cosas que hacer no es posible para mis subordinados pararse en un podio con perfecta precisión!”, escribió Trump la mañana del viernes. (Uno de los siete mensajes que había escrito la mañana del viernes)



As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!....

“¿¿¿Quizá la mejor cosa que hacer sería cancelar todas las futuras ruedas de prensa y entregar respuestas por escrito en aras de la exactitud???”



...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017