Seis preguntas para el gobierno de Trump por el despido de Comey

Trump dice que despidió a Comey del FBI porque "no estaba haciendo un buen trabajo" Univision

Hay muchas preguntas que los estadounidenses se están haciendo sobre el despido del director del FBI James Comey, en el momento en que éste estaba investigando la posible colusión entre Rusia y el círculo de Trump para ganar la elección presidencial.

Pero quizás uno de los que mejor las ha sintetizado ha sido el líder de los demócratas del Senado, Chuck Schumer. En la apertura de la sesión este miércoles por la mañana, Schumer hizo una declaración de siete minutos en la que demandó que los exjefes de Comey en el Departamento de Justicia, del que depende el FBI, comparezcan ante el Senado a puerta cerrrada para ser interrogados.



"En juego está nada menos que la fe del pueblo estadounidense en el sistema de Justicia criminal y en la integridad del Poder Ejecutivo", dijo Schumer. Aquí les presentamos las seis preguntas que hizo el senador demócrata.



1. "¿Por qué el fiscal general Sessions, quien se había recusado de la investigación sobre Rusia, fue capaz de influenciar el despido del hombre que dirigía la investigación?"

Los demócratas consideran que Sessions incumplió su promesa de mantenerse al margen de la investigación sobre Rusia. La prueba de ellos es que el propio Trump dijo el martes que despidió a Comey siguiendo las recomendaciones de su fiscal general Jeff Sessions y del vicefiscal Rod Rosenstein.

Bajo una intensa presión, Sessions se había retirado de la investigación sobre Rusia en marzo. Sessions hubiera tenido la última palabra para imputar a cualquier persona al término de la investigación, pero su imparcialidad era cuestionada. El exsenador Sessions había sido uno de los principales asesores de Trump durante su campaña presidencial. Sessions también se reunió en varias ocasiones durante ese período con el embajador ruso, Sergey Kislyak.



2. "¿Actuó solo el vicefiscal general Rosenstein o bajo la dirección de sus superiores o de la Casa Blanca?"

Rod Rosenstein, quien tiene reputación de profesional íntegro, ha puesto ahora su prestigio en juego. El exfiscal de EEUU para el distrito de Maryland fue confirmado hace dos semanas y sabía que se encontraría con una papa caliente en sus manos: le correspondería a él en algún momento decidir sobre qué hacer una vez el FBI concluyera su investigación sobre Rusia.

En realidad, ni Rosenstein ni Sessions son por completo independientes y pueden ser despedidos por Trump en cualquier momento. Por eso los demócratas ya pedían desde antes del despido de Comey que sea nombrado un fiscal especial para el caso ruso.

3. "¿Son verdad las informaciones sobre la búsqueda del presidente de un motivo para despedir al director del FBI desde hace semanas?"

Según reportes, a Trump le pone furioso la investigación de Rusia. Politico informa que el presidente se siente frustrado por su incapacidad para controlar la creciente narrativa sobre Rusia. Trump preguntó repetidamente a sus asesores por qué la investigación de Rusia no desaparecía y exigió que le defendieran. A veces gritaba viendo la televisión, según un asesor que habló de manera anónima.

A Trump le molestó en especial que Comey admitiera en marzo ante el Senado que el FBI estaba investigando su campaña- y que el director del FBI no apoyara sus afirmaciones de que el presidente Barack Obama había intervenido sus teléfonos en la Torre Trump.



4. "¿Estaba la investigación del director del FBI haciendo progresos significativos en una dirección que causaría daño político a la Casa Blanca?"

Todo indica que el FBI estaba avanzando en su investigación sobre Rusia. Horas antes de que se conociera el despido, fiscales federales (que se coordinan con el FBI) habían emitido citaciones judiciales a los socios del ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, según reportó CNN.

Además, justo antes de ser despedido Comey había pedido al Departamento de Justicia más fondos y personal para la investigación sobre Rusia, según informa The New York Times.

5. "¿Por qué no espero el presidente a la conclusión de la investigación del inspector general sobre el manejo de la investigación de Comey sobre los emails de Clinton antes de tomar su decisión de despedirlo?"

El investigador Comey también estaba siendo investigado. El inspector general del Departamento de Justicia, del que depende el FBI, estaba dirigiendo esa investigación pero ésta podía extenderse durante meses.

6. " ¿Se trata esto en realidad de otra cosa?"

Esta es la gran pregunta. Las sospechas apuntan a que el verdadero motivo del despido es Rusia y no el manejo que Comey hizo de la investigación a Clinton, como asegura el gobierno. Hay abundantes evidencias sobre ello. Para empezar, Trump elogió a Comey durante la campaña. Tras el polémico anuncio del director del FBI 11 días antes de la elección sobre los nuevos emails encontrados relativos a Clinton, Trump dijo que Comey tenía "coraje".



Si a Trump le parecía mal el manejo de la investigación a Clinton, podía haber despedido a Comey en el día 1 de su presidencia, pero no lo hizo. Solo después de que éste le llevara la contraria en varias ocasiones sobre la investigación rusa, Trump comenzó a pensar en el despido, según indican los reportes a los que nos referimos antes.

Además, Trump en su propia carta de despido de este martes hace referencia a la investigación rusa ("mientras que agradezco mucho que usted me informara, en tres ocasiones distintas, que no estoy bajo investigación"), lo que parece indicar que el asunto que está realmente en la mente de Trump es Rusia y no Clinton.