Obama advirtió a Trump personalmente no contratar a Michael Flynn como asesor de seguridad nacional

En su primera reunión en la Casa Blanca en noviembre, el presidente Barack Obama advirtió al presidente electo Donald Trump sobre la inconveniencia de contratar al general retirado Michael Flynn como su asesor de seguridad nacional.

La versión difundida por CNN y AP, se conoce a pocas horas de que la ex fiscal general interina Sally Yates hable en público por primera vez sobre qué dijo al presidente sobre Flynn. Yates ha dicho que indicó al nuevo gobierno que el exgeneral podía ser “chantajeado” por Rusia por no estar diciendo la verdad sobre sus contactos no revelados con funcionarios de ese país.



Está previsto que la tarde del lunes yates testifique ante el subcomité de Terrorismo del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, en la que será su primera aparición pública desde que Trump despidió a Yates por asegurar que no defendería la orden ejecutiva con la que el gobierno quería controlar la inmigración de ciudadanos de siete países musulmanes.

Es evidente que Trump no atendió el supuesto consejo recibido por su predecesor y Flynn asumió sus funciones en la nueva Casa Blanca, solo para verse forzado a renunciar 24 días después tras conocerse que el exgeneral había mentido al vicepresidente Micke Pence sobre la naturaleza de sus conversaciones con el embajador de Rusia ante EEUU.



En una conversación telefónica a finales de diciembre, Flynn habló con el embajador Sergei Kislyac, sobre las sanciones impuestas por el gobierno de Obama a Moscú por la injerencia en las elecciones presidenciales de noviembre.

Esta mañana, antes de conocerse la versión de la advertencia recibida de parte de Obama, el presidente Trump había reiterado en Twitter lo que ha sido la línea de defensa ante el escándalo de Flynn: insistir que la autorización de seguridad se la dio el anterior gobierno.

“El general Flynn recibió la mayor autorización de seguridad de la administración Obama, pero Noticias Falsas raramente les gusta hablar de eso”, escribió Trump.



General Flynn was given the highest security clearance by the Obama Administration - but the Fake News seldom likes talking about that.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017