Solo un 8% de estadounidenses cree que las amenazas de guerra y destrucción total del presidente Donald Trump a Corea del Norte están mejorando la peligrosa situación con el régimen paria, según una encuesta de AP/NORC conocida este martes.

Dos tercios de los encuestados dijeron que la guerra de palabras con el líder norcoreano, Kim Jong Un, está empeorando la situación. La baja aprobación del comportamiento de Trump supone que el presidente no tiene en este asunto ni siquiera el respaldo de parte de su base más entusiasta de Trump -el 20% que en las encuestas dice ver con opinión muy favorable al presidente-.

La encuesta se conoce después de un reporte que vuelve a poner de relieve el hambre belicista de Trump. Según NBC, el presidente sugirió en una reunión con militares en julio que EEUU debe multiplicar por diez su arsenal nuclear.

Trump amenazó en un tuit con retirar la licencia a NBC, calificando su reporte de "pura ficción".



Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN!

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!