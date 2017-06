Melania y Barron Trump, por fin en la Casa Blanca

Cinco meses después de la llegada del presiente Donald Trump a la Casa Blanca, su esposa Melania y su hijo Barron se mudan, por fin, a Washington DC ni más ni menos que al número 1600 de Pennsylvania Avenue.



La familia decidió que lo mejor para el pequeño Barron, de 11 años, era que acabara el curso escolar en su colegio de Nueva York, con el resto de compañeros, quizá en un intento de normalidad ante al giro abrumador que supone que su padre sea ahora el presidente de Estados Unidos.



El mandatario pasó el fin de semana en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, y viajó de vuelta a la capital con su actual esposa y su hijo Barron, el menor de los cinco hijos que ha tenido Trump, fruto de sus relaciones anteriores.

La primera dama mostró su entusiasmo al llegar a Washington con un mensaje en Twitter, en el que incluía una fotografía tomada desde el interior de su nueva vivienda con vistas al monumento a George Washington, en el Mall.

“¡Ansiosa por los recuerdos que tendremos en nuestra nueva casa! #DiaDeMudanza”, escribió la primera dama.

Se espera que el próximo curso escolar 2017-2018, Barron asista a St. Andrews Episcopal school, en las afueras de Washington, según informó AFP.



Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv

— Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017