Los investigadores del Rusiagate ponen la lupa sobre las acciones de Trump como presidente

El fiscal especial Robert Mueller demandó a la Casa Blanca una serie de documentos relativos a las acciones de Donald Trump como presidente, según reportan varios medios. La solicitud muestra que Trump no va a librarse del escrutinio de los investigadores del Rusiagate.

Mueller, a cargo de las pesquisas sobre la interencia rusa en la campaña presidencial y las relaciones de Trump con Rusia, ha solicitado una variedad de documentos y correos electrónicos, entre ellos algunos sobre el despido del director del FBI James Comey, según reportan este miércoles los diarios The New York Times y The Washington Post.

La noticia es una prueba más de que Mueller está acelerando las investigaciones en las que ha adoptado una interpretación amplia de su mandato.

Se conoce después de que esta semana el New York Times reportara que Mueller ha avisado al exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, de que probablemente le imputará.



Una de las solicitudes de Mueller se refiere a la reunión que Trump tuvo en el Despacho Oval en mayo con oficiales rusos el día después del despido de Comey. Trump dijo ese día que el despido le había aliviado de "una gran carga", según reportó el New York Times entonces.

Mueller también quiere conocer documentos sobre la reunión del hijo mayor del presidente, Donald Jr., con rusos que le prometieron información dañina sobre Hillary Clinton, la rival demócrata de Trump.

El New York Times cita a oficiales de la Casa Blanca y el Washington Post a dos personas que han tenido conocimiento de las solicitudes.

También este miércoles se ha conocido que Manafort ofreció información sobre la campaña por correo electrónico a un oligarca cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, según reportó el Washington Post.



"Si necesita reuniones privados podemos acomodarnos a su agenda", escribió Manafort el 7 de julio de 2016 a Oleg Deripaska, menos de dos semanas después de que Trump se hiciera con la nominación republicana a la presidencia. El correo fue obtenido por Mueller y es parte de los miles de documentos ya en manos de los investigadores.