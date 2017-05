El FBI investiga a un cercano asesor de Trump por el ‘Rusiagate’ , informa The Washington Post

Un asesor del presidente Donald Trump está siendo considerado como “persona de interés” en la investigación sobre los posibles contactos de la campaña electoral republicana con servicios de espionaje de Rusia para influir en las elecciones presidenciales, asegura en un reporte The Washington Post.

El diario afirma que la investigación se está acelerando, citando a personas conocedoras de la materia que no identifica, quienes, salvo decir que se trata de alguien cercano al presidente, no identificaron el funcionario que estaría en la mira del FBI.

Las fuentes también indican que los trabajos de los investigadores están por entrar en una fase más pública, en la que podrían empezar a citarse personas a declarar y hasta citaciones judiciales para la obtención de documentos.

“Persona de interés” se usa en la justicia estadounidense para señalar a una persona que, sin ser acusada de un delito, es considerada de interés porque puede aportar información sobre un caso en estudio. Esa información puede llevar a las autoridades hasta los culpables o eventualmente a incriminar a esa persona. Sin embargo, no tiene validez jurídica y a veces es un eufemismo para señalar a un acusado.

Por eso, The Washington Post aclara que la nueva dinámica de la investigación no significa que se esté más cerca de presentarse casos criminales contra alguno de los involucrados en la trama conocida como el ‘Rusiagate’.



publicidad

Nueva dinámica

Este viernes, The New York Times también presentó una información basada en filtraciones, indicando que Trump le dijo al canciller ruso Sergei Lavriv en la Casa Blanca que despedir al "loco de Comey" había "bajado la presión" del 'Rusiagate'.



El centro de las investigaciones son personas que tuvieron alguna influencia en la campaña y en el gobierno pero que ya no son parte de la administración, lo que incluye al ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn o al ex jefe de campaña Paul Manafort.

Algunos miembros del gobierno que han tenido contactos con Rusia son los secretarios de Justicia, Jeff Sessions, y de Estado, Rex Tillerson, además del yerno y asesor presidencial, Jared Kushner.

Un grupo selecto de congresistas han sido notificados de la nueva dinámica de la investigación, de la que se supo públicamente apenas en marzo pasado, cuando Comey informó al Senado que la agencia estaba estudiando el caso des de julio pasado.

Esta semana, el Departamento de Justicia nombró al exdirector del FBI Robet Mueller como fiscal especial para el caso, con lo que otorgó más importancia e independencia a la investigación, pese a que el presidente Trump asegura que se trata de una “caza de brujas”.