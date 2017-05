Los 24 congresistas republicanos que se juegan su futuro político por votar a favor de derogar Obamacare

Están en la lista en que ningún congresista querría estar, la de los que tienen más posibilidades de perder su escaño en la Cámara de Representantes en la próxima elección, pero aún así este jueves se arriesgaron y votaron por la ley que acabaría con Obamacare.

Son 24, precisamente el número de escaños que necesitarían los demócratas para recuperar el control de la Cámara Baja en la elección de medio término de noviembre de 2018.

Y son muy vulnerables porque representan distritos en los que el presidente Donald Trump es muy impopular por lo que asociarse con él puede pasarles factura. En la lista publicada en Twitter por el periodista Stephen Wolf aparecen 24 republicanos que representan distritos en los que Trump recibió menos del 50% de los votos en la elección presidencial de 2016.

En la primera columna aparece el resultado entre Trump y Hillary Clinton. La demócrata ganó en 14 de esos distritos y en otros Trump se impuso por un escaso margen.

En la segunda columna aparece el margen por el que estos republicanos ganaron en sus contiendas particulares en noviembre. El más débil de todos es Darrell Issa, el congresista californiano que ganó por solo 0.5% y en cuyo distrito Clinton ganó por 7.5%. Su distrito tiene una gran presencia de latinos (15.7%) y los demócratas lo han señalado como uno de los objetivos para 2018 en los que tratarán de ganar el apoyo de los latinos con campañas bilingües. Hoy Issa estaba en la primera fila tras Trump durante la celebración en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.



These 24 House Republicans voted Yes on the #AHCA health care bill & hold seats where Trump got <50% of the vote. 14 hold seats Clinton won! pic.twitter.com/z3pih17x5Q — Stephen Wolf (@PoliticsWolf) May 4, 2017

Veinte republicanos se opusieron al proyecto de ley, entre ellos varios que se encuentran en distritos donde Clinton ganó a Trump como Ileana Ros-Lehtinen (que ya anunció que no buscará la reelección), Will Hurd, Mike Coffman y Barbara Comstock.

Aquí la lista completa:

1- Ileana Ros-Lehtinen (Florida)

2- Jaime Herrera Beutler (Washington)

3- Barbara Comstock (Virginia)

4- Ryan Costello (Pennsylvania)

5- Charlie Dent (Pennsylvania)

6- Dan Donovan (Nueva York)

7- Brian Fitzpatrick (Pennsylvania)

8- Mike Coffman (Colorado)

9- Will Hurd (Texas)

10- Walter Jones (Carolina del Norte)

12- David Joyce (Ohio)

13- John Katko (Nueva York)

14- Frank LoBiondo (Nueva Jersey)

15- Thomas Massie (Kentucky)

16- Pat Meehan ((Pennsylvania)

17- Dave Reichert (Washington)

18- Andy Biggs (Arizona)

19- Chris Turner (Ohio)

20- Christopher H. Smith (Nueva Jersey)

Aunque necesitarán una movilización masiva, los demócratas están confiados en que la impopularidad de Trump y la energía de las bases les ayudarán a recuperar el control de la Cámara Baja en noviembre de 2018. Les respalda también la historia reciente. Desde 1982, el partido del presidente ha perdido de media 28 asientos en la primera elección de medio término.



Los demócratas no perdieron el tiempo para salir al ataque tras la votación. En el mismo piso de la Cámara los representantes de este partido cantaron "adiós" a sus compañeros del bando opuesto, señalando irónicamente que perderán los escaños en la próxima elección.

El órgano de campaña de los demócratas del Congreso, el DCCC, lanzó una campaña digital contra 30 republicanos que votaron a favor del proyecto de ley, la mayoría se encuentran en esa lista tuiteada por Wolf.

"Cada republicano de la Cámara carga con la responsabilidad de esta legislación descorazonada y la aprobación de este proyecto les perseguirá hasta el Día de la Elección", dijo en un comunicado el congresista demócrata Ben Ray Luján, presidente del DCCC.

En Twitter algunos de losrepublicanos vulnerables que votaron a favor de acabar con Obamacare trataron hoy de justificar su voto.



El voto de hoy representa un paso en el proceso legislativo - no el final: https://t.co/czZoi1IZUh — Rep. Carlos Curbelo (@RepCurbelo) May 4, 2017

Constituents are counting on me to deliver relief from the damage Obamacare has caused. Today we begin that process https://t.co/N9lGzeIvKs — Darrell Issa (@DarrellIssa) May 4, 2017

Here is my statement on the passage of the American Health Care Act --> https://t.co/8yXZhaSyBn — Pete Sessions (@PeteSessions) May 4, 2017