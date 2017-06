La periodista Megyn Kelly explica por qué debe emitirse la entrevista a un difusor de noticias falsas que apoya a Trump

Megyn Kelly, una de las presentadoras estrella de la televisión estadounidense, se encuentra nuevamente en el ojo de una tormenta informativa. ¿La causa? Una entrevista a Alex Jones, el editor jefe del sitio de propaganda de ultraderecha InfoWars.com, el mismo que aseguró que los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y la masacre en la escuela Sandy Hook fueron un engaño de la Casa Blanca.

La entrevista no ha salido al aire, pero un anuncio el domingo bastó para desatar la polémica, que ya llevó a JP Morgan –uno de los patrocinadores de la cadena NBC para la que trabaja Kelly– a retirar sus comerciales durante ese programa.

Los medios estadounidenses se soltaron en bandadas para criticar la elección del entrevistado por la expresentadora estrella de Fox News.



De uno u otro lado del espectro político, la polémica es la misma: ¿por qué darle voz a Jones? ¿por qué legitimarlo desde la televisión?

La plataforma digital Vox consideró que trasmitir la entrevista ayudaría a diseminar las mentiras del periodista de ultraderecha, mientras Daily Beast opinó que era una estrategia básica de NBC para atraer audiencia.

Otros como CNN o Buzzfeed apoyaron la elección del entrevistado, por considerar que una personalidad como la de Jones puede explicar la forma en la que funcionan los medios y las audiencias en el Estados Unidos de hoy.

Sin embargo, el escándalo ha trascendido lo mediático: varias figuras públicas como Chelsea Clinton y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se han unido al debate y pidieron a NBC retirar el segmento.



En su cuenta de Twitter, Kelly intentó aplacar los ataques y dejar claro sus puntos de vista. Dijo que, como a todos, le resultaban “personalmente repugnantes” las declaraciones de Jones sobre el tiroteo en la escuela de Connecticut en diciembre de 2012, en el que murieron 20 niños y 6 adultos. Aún así, insistió en la necesidad de exponer a ese tipo de figuras para entender los Estados Unidos de Trump.



Here is my statement regarding Sunday night’s interview: pic.twitter.com/iS2VfyLt6S

— Megyn Kelly (@megynkelly) June 13, 2017