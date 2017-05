La inocente foto de un rabino en la Casa Blanca que revela duros planes migratorios del gobierno de Trump

El rabino Schmuley, el más famoso de Estados Unidos como se define, visitó este martes la Casa Blanca y se tomó fotografías con distintos miembros del gabinete del presidente Donald Trump, sin percatarse de que además de mostrar a los funcionarios sonrientes, también deja ver algunas metas que el gobierno da por cumplidas en inmigración, y menciona otras que están por cumplirse en reforma tributaria y relacionadas con el reemplazo de Obamacare.

En una de las imágenes que compartió en la red social Twitter se le ve con el principal estratega del presidente, Steve Bannon. Ambos sonríen, el rabino más que el estratega. Y detrás de ambos se puede leer en una pizarra acrílica las promesas de Trump, algunas de ellas con un 'check' que las da por alcanzadas y que ya han sido dadas a conocer y otras que aún no han sido anunciadas.



Sin embargo, se desconoce cuándo fue llenada esta lista y si lo citado en ella sigue vigente entre los planes de Trump.



With @SteveBannon in the White House on #israelindependenceday . Steve is a great, stalwart friend of the Jewish State pic.twitter.com/PFxSCK7blc

Las más legibles son las migratorias. Encabeza el listado "cancelar todos los fondos para las ciudades santuarios", una medida que Trump decretó en enero para asfixiar a las jurisdicciones que refugien a indocumentados. Pero hace una semana un juez federal en California bloqueó temporalmente este intento del mandatario en una decisión de alcance nacional que reconoce que la orden podría ser inconstitucional.

También se leen otras medidas que han sido frenadas por el Congreso, como la construcción del muro, cuyos fondos no fueron incluidos en el acuerdo presupuestario aprobado el domingo. "Eventualmente hacer que México pague por él", es el plan.



With Steve Bannon and Debbie at the White House on #IsraelIndependenceDay2017. Thank u Steve for your love of Israel pic.twitter.com/xrU4nLUyYU

— Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) May 2, 2017