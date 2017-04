El fotógrafo de Obama enseña a Sarah Palin cómo comportarse en la Casa Blanca

Acercamiento con Putin. "Encuentro con Putin por primera vez en su dacha (casa de campo) a las afueras de Moscú. Me sorprendió que se me permitió el acceso suficiente para hacer esta imagen íntima. Putin era entonces primer ministro, no presidente, pero estaba claro que él era el hombre de poder en el país", explica Souza. Foto: @petesouza/Instagram | Univision

0 Compartir