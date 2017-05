Comité del Senado ordena a Flynn entregar documentos relacionados con la investigación del 'Rusiagate'

El Comité de Inteligencia del Senado requirió este miércoles a Mike Flynn, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, documentos "relevantes" para la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales.

Según un breve comunicado, publicado conjuntamente por el republicano Richard Burr y el demócrata Mark Warner, el comité había dado hasta este miércoles al exasesor del presidente para presentar dichos documentos. El texto explica que "el comité había solicitado esos documentos en una carta del 28 de abril de 2017 dirigida al general Flynn, pero se negó, a través de su abogado, a cooperar con la solicitud del comité".



Al no haber cumplido la solicitud, el Senado emitió la citación, que es de obligado cumplimiento. En caso de que Flynn se negara, podría tener consecuencias legales.



Senate Intel Committee Subpoenas Former National Security Advisor Flynn for Documents Regarding Russia Probe https://t.co/VCDb1NxtU4

— Richard Burr (@SenatorBurr) May 10, 2017