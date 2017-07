Un Quijote en la Antártida: el latino que combate el calentamiento global con arte

Joaquín Fargas, artista argentino, no duda que el arte puede cambiar el mundo. Desde los 9 años, cuando quiso recargar una batería y no solo estuvo a punto de quemarse electrocutado, sino que causó un apagón en su casa, ha hecho experimentos con resultados inesperados. Hoy tiene 66 años y sigue haciéndolo.

Su más reciente obra la presenta como ‘Glaciator’. Se trata de un robot que construyó en su taller en Argentina y luego llevó hasta la Antártida para que, impulsado por energía solar, caminara sobre ese frío y remoto continente.

El objetivo del ‘ Glaciator’ es que con sus pasos compacte y recristalice la nieve para que eventualmente se convierta en hielo y se adhiera a la masa del glaciar. Esa es su finalidad, su utopía. Es su aporte a la lucha contra uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el calentamiento global.

En los últimos 50 años la masa de hielo de la Antártida ha disminuido dramáticamente. La solución práctica a este problema aún no se conoce, aunque Fargas no desfallece en la importancia de buscarla.

“Debemos hacer algo, aunque no sepamos los resultados, porque si no hacemos nada, ya sabemos los resultados”, dijo Fargas en una charla TED sobre la simbiosis del arte, la ciencia y la tecnología, tres campos del conocimiento en los que él no ve fronteras.

Hay ocasiones en las cuales generar un impacto tangible es tan importante como incrustar una idea en la conciencia colectiva. Este es el objetivo de fondo de este proyecto. “Lo bueno del arte es que no espera un resultado concreto e inmediato. El arte es un poco más paciente”, dijo a Univisión Planeta.



Con piezas de aluminio reciclable, algunas partes plásticas y paneles solares, construyó cuatro ‘Glaciators’. Hoy uno de ellos está en la Bienal de Venecia, otro en Moscú (en la empresa Kaspersky Lab, que financió parte del proyecto) y dos en Argentina.

Su obra anterior, Proyecto Utopía consistía de unos molinos de viento que buscaban enfriar el glaciar. En esa ocasión invitó a otros artistas a proponer toda suerte de proyectos para luchar contra el calentamiento global. “Está en nosotros luchar contra la corriente y encarar tareas que en apariencia nos superan”, ha dicho antes.

Como en la metáfora de Don Quijote de la Mancha, quien luchó contra los molinos de viento pensando que eran unos gigantes que venían a avasallar el mundo, este proyecto nuevamente busca representar la capacidad del hombre de luchar contra aquello que parece imposible. Este proyecto busca darle vida a la utopía.