Nueva York y California desafían a Trump al anunciar que continuarán sus planes contra el cambio climático

Los gobernadores de California y Nueva York dijeron el martes que proseguirán con sus agresivas políticas contra el cambio climático pese al decreto del presidente Donald Trump que busca dar un impulso a la industria del carbón al desmantelar regulaciones ambientales de la administración anterior.

Los gobernadores demócratas Jerry Brown, de California, y Andrew Cuomo, de Nueva York, indicaron en un comunicado conjunto que ayudarán a ocupar el vacío provocado por la decisión de Trump de deshacer el plan para frenar el calentamiento global que promulgó su predecesor, el presidente Barack Obama.

"Con o sin Washington, trabajaremos con nuestros socios de todo el mundo para combatir agresivamente el cambio climático y proteger nuestro futuro", escribieron los gobernadores.

El decreto de Trump va en contra de casi una decena de regulaciones de la era Obama en un esfuerzo por impulsar la producción local de combustibles fósiles. El mandatario republicano ha calificado en repetidas ocasiones las políticas climáticas de Obama como un ataque contra los trabajadores estadounidenses y contra la alicaída industria del carbón. Aseguró que con su decreto se recuperarán empleos.



Con su acción ejecutiva, Trump pidió revisar y reescribir las directrices del Plan de Energía Limpia de Obama, lanzado en 2015 con la meta de que Estados Unidos reduzca para 2030 en un 32 % las emisiones de carbono de las centrales eléctricas con respecto a los niveles de 2005.

Con ese plan, pieza fundamental de los esfuerzos de Obama contra el cambio climático y bloqueado provisionalmente por el Tribunal Supremo en febrero de 2016, el expresidente pretendía ir reemplazando las centrales eléctricas de carbón por plantas abastecidas con gas natural y energías limpias como la eólica o la solar.

Los gobernadores Brown y Cuomo dijeron que el retorno a la industria del carbón decretado por Trump "es profundamente erróneo y hace caso omiso de la ciencia básica".



Dismantling the Clean Power Plan and other critical climate programs is profoundly misguided and ignores basic science.