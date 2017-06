Comentamos el discurso de Trump para abandonar el Acuerdo de París: varias mentiras, imprecisiones y ni una mención al cambio climático

THE PRESIDENT: Thank you very much. (Applause.) Thank you. I would like to begin by addressing the terrorist attack in Manila. We’re closely monitoring the situation, and I will continue to give updates if anything happens during this period of time. But it is really very sad as to what’s going on throughout the world with terror. Our thoughts and our prayers are with all of those affected. Trump sorprende al empezar su discurso hablando de un hipotético ataque terrorista que al final no es. Paradójicamente, todo lo que habla después está lleno de palabras que alimentan las tensiones entre los países y el odio. El discurso que ofreció Trump en el Rose Garden de la Casa Blanca tiene casi 3,000 palabras. Sin embargo, no cita ni una sola vez ‘cambio climático’ o ‘calentamiento global’. El presidente de EEUU obvia de forma deliberada que el Acuerdo de París es un pacto para luchar contra el calentamiento del planeta, un serio problema para la humanidad, del presente y del futuro. Si se incluye este 'pequeño detalle', mucho de lo que expresa Trump pierde todo sentido y solo muestra irresponsabilidad y egoísmo.

Before we discuss the Paris Accord, I’d like to begin with an update on our tremendous -- absolutely tremendous -- economic progress since Election Day on November 8th. The economy is starting to come back, and very, very rapidly. We’ve added $3.3 trillion in stock market value to our economy, and more than a million private sector jobs.



I have just returned from a trip overseas where we concluded nearly $350 billion of military and economic development for the United States, creating hundreds of thousands of jobs. It was a very, very successful trip, believe me. (Applause.) Thank you. Thank you.

In my meetings at the G7, we have taken historic steps to demand fair and reciprocal trade that gives Americans a level playing field against other nations. We’re also working very hard for peace in the Middle East, and perhaps even peace between the Israelis and the Palestinians. Our attacks on terrorism are greatly stepped up -- and you see that, you see it all over -- from the previous administration, including getting many other countries to make major contributions to the fight against terror. Big, big contributions are being made by countries that weren’t doing so much in the form of contribution.

One by one, we are keeping the promises I made to the American people during my campaign for President –- whether it’s cutting job-killing regulations; appointing and confirming a tremendous Supreme Court justice; putting in place tough new ethics rules; achieving a record reduction in illegal immigration on our southern border; or bringing jobs, plants, and factories back into the United States at numbers which no one until this point thought even possible. And believe me, we’ve just begun. The fruits of our labor will be seen very shortly even more so.

On these issues and so many more, we’re following through on our commitments. And I don’t want anything to get in our way. I am fighting every day for the great people of this country. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord -- (applause) -- thank you, thank you -- but begin negotiations to reenter either the Paris Accord or a really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers.



So we’re getting out. But we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that’s fair. And if we can, that’s great. And if we can’t, that’s fine. Trump dijo que tratará de renegociar la adhesión de Estados Unidos al acuerdo de París. Las Naciones Unidas lo desmintieron de inmediato, asegurando que el Acuerdo de París no puede ser renegociado por la petición de un solo país. Lo mismo le recordaron en un comunicado conjunto la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro italiano Paolo Gentiloni: "Consideramos que el momentum generado en París en diciembre de 2015 es irreversible y creemos firmemente que el Acuerdo de París no puede ser renegociado, ya que es un instrumento vital para nuestro planeta, nuestras sociedades y economías", reza la declaración de los líderes europeos.

As President, I can put no other consideration before the wellbeing of American citizens. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers -- who I love -- and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production.

Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country. This includes ending the implementation of the nationally determined contribution and, very importantly, the Green Climate Fund which is costing the United States a vast fortune. En realidad el Acuerdo de París no impone nada a ningún país: Primero, porque no fija compromisos específicos, sino que compromete a los países a cumplir con sus propios planes nacionales. Segundo, porque como dice correctamente el presidente no es vinculante. Y tercero porque no establece sanciones por incumplimiento.



Compliance with the terms of the Paris Accord and the onerous energy restrictions it has placed on the United States could cost America as much as 2.7 million lost jobs by 2025 according to the National Economic Research Associates. This includes 440,000 fewer manufacturing jobs -- not what we need -- believe me, this is not what we need -- including automobile jobs, and the further decimation of vital American industries on which countless communities rely. They rely for so much, and we would be giving them so little.

According to this same study, by 2040, compliance with the commitments put into place by the previous administration would cut production for the following sectors: paper down 12 percent; cement down 23 percent; iron and steel down 38 percent; coal -- and I happen to love the coal miners -- down 86 percent; natural gas down 31 percent. The cost to the economy at this time would be close to $3 trillion in lost GDP and 6.5 million industrial jobs, while households would have $7,000 less income and, in many cases, much worse than that. ¡Cuidado! Esto es engañoso. Las cifras negativas que Trump ofreció para justificar su decisión son exageradas. Así lo consideraron varios científicos y profesores universitarios que analizaron el estudio de donde el presidente sacó sus números. Se trata de un informe publicado en marzo de 2017 por la firmaNational Economic Research Associates Economic Consultingvin privada de consultoría NERA Economic Consulting, que estima el impacto potencial de las acciones regulatorias necesarias para cumplir con el Acuerdo de París. Por ejemplo, el profesor de la Universidad de Yale, Kenneth Gillingham, señaló: El estudio de NERA ve los costos de una serie hipotética de políticas. Estas podrían no ser las acciones que se tomen para cumplir con el Acuerdo de París. Uno podría modelar fácilmente otras acciones con costos mucho más bajos. Segundo, sólo los costos se modelaron. Los beneficios de evitar el cambio climático (aumento del nivel del mar, tormentas más poderosas, la mayor propagación de enfermedades, etc.) fueron ignorados totalmente. Los costos netos de las políticas serían totalmente distintos e incluso es posible que positivos".



Not only does this deal subject our citizens to harsh economic restrictions, it fails to live up to our environmental ideals. As someone who cares deeply about the environment, which I do, I cannot in good conscience support a deal that punishes the United States -- which is what it does -– the world’s leader in environmental protection, while imposing no meaningful obligations on the world’s leading polluters. Trump se ha autodenominado ambientalista y defensor del planeta en varias ocasiones, una de ellas, el mismo día que revivió la construcción de dos enormes oleoductos que habían sido vetados por Obama por el impacto ambiental que significan para comunidades indígenas, así como el riesgo de contaminación de mantos acuíferos y ríos: Keystone XL y Dakota Pipeline. El mandatario es un negacionista confeso del cambio climático, quien desde su primer día de gobierno eliminó todas las referencias al calentamiento global de la web de la Casa Blanca. Ha pedido reducir un tercio del presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), eliminando 3,200 puestos de trabajo, cerca de un quinto de los 15,000 funcionarios que hacen ciencia y ayudan en la conservación y generación de normativa para proteger el agua, aire y las especies de animales y plantas del país. Además, en su deseo de favorecer la industria del petróleo y revivir la del carbón, dijo que quiere explotar enormes reservas de energía en tierras federales (áreas protegidas) y prometió a la industria automotriz alivianar los requisitos de eficiencia ambiental de los motores que producen.



For example, under the agreement, China will be able to increase these emissions by a staggering number of years -- 13. They can do whatever they want for 13 years. Not us. India makes its participation contingent on receiving billions and billions and billions of dollars in foreign aid from developed countries. There are many other examples. But the bottom line is that the Paris Accord is very unfair, at the highest level, to the United States. Esta es la parte más surrealista y cínica del discurso de Trump. Si se considera un hito el Acuerdo de París, esto es por involucrar a todos los países en la lucha contra el calentamiento del planeta, pero el pacto también establece que la respuesta de cada nación debe ser acorde a su responsabilidad con el problema. Como muestran estos gráficos del New York Times, EEUU es el mayor emisor de gases de efecto invernadero de la historia, contando desde que se empezó a quemar carbón y petróleo a partir de la Revolución Industrial. Gran parte de los gases acumulados en la atmósfera que causan el cambio climático están ahí por EEUU, los países de la UE, Rusia, Japón... Y por eso son estas naciones las que deben empezar a reducir antes sus emisiones. Un indio emite hoy en día, de media, unas 3 toneladas de CO2 al año, un chino unas 8, un estadounidense más de 20. ¿Qué es justo para Trump: que se trate por igual a un estadounidense y a un indio?



Further, while the current agreement effectively blocks the development of clean coal in America -- which it does, and the mines are starting to open up. We’re having a big opening in two weeks. Pennsylvania, Ohio, West Virginia, so many places. A big opening of a brand-new mine. It’s unheard of. For many, many years, that hasn’t happened. They asked me if I’d go. I’m going to try.

China will be allowed to build hundreds of additional coal plants. So we can’t build the plants, but they can, according to this agreement. India will be allowed to double its coal production by 2020. Think of it: India can double their coal production. We’re supposed to get rid of ours. Even Europe is allowed to continue construction of coal plants. Lo que Trump dice no es del todo cierto. De hecho, la palabra carbón no se menciona ni una vez en el Acuerdo de París. El texto tampoco establece prohibiciones de producción a los países firmantes, incluido EEUU. Trump tampoco dice que China anunció en enero que detuvo la construcción de 103 nuevas plantas de generación a base de carbón, y que su producción de CO2 se redujo durante tres años consecutivos. India anunció que esperaba doblar su producción de carbon para el 2020 y señaló que esto no detendría su compromiso a seguir el "camino bajo en carbono hacia el progreso", tal como lo establece el acuerdo que firmó el 22 de abril de 2016. La nación asiática espera reducir sus emisiones de carbono entre un 33 y 35% para el 2030. El acuerdo permite a los países establecer sus propios objetivos para reducir las emisiones y alcanzar el fin global de reducir el calentamiento global en 2 grados Celsius.



In short, the agreement doesn’t eliminate coal jobs, it just transfers those jobs out of America and the United States, and ships them to foreign countries.

This agreement is less about the climate and more about other countries gaining a financial advantage over the United States. The rest of the world applauded when we signed the Paris Agreement -- they went wild; they were so happy -- for the simple reason that it put our country, the United States of America, which we all love, at a very, very big economic disadvantage. A cynic would say the obvious reason for economic competitors and their wish to see us remain in the agreement is so that we continue to suffer this self-inflicted major economic wound. We would find it very hard to compete with other countries from other parts of the world.

We have among the most abundant energy reserves on the planet, sufficient to lift millions of America’s poorest workers out of poverty. Yet, under this agreement, we are effectively putting these reserves under lock and key, taking away the great wealth of our nation -- it's great wealth, it's phenomenal wealth; not so long ago, we had no idea we had such wealth -- and leaving millions and millions of families trapped in poverty and joblessness. Aunque Trump haga oídos sordos, lo cierto es que los científicos consideran que para que la temperatura del planeta no sobrepase niveles problemáticos hay que dejar bajo tierra una tercera parte de las reservas mundiales de petróleo, la mitad de las de gas y más del 80% de las de carbón. El Acuerdo de París busca que un cambio de esta envergadura pueda realizarse de forma progresiva y ordenada, evitando conflictos entre los países. Es decir, lo contrario que está haciendo Trump.



The agreement is a massive redistribution of United States wealth to other countries. At 1 percent growth, renewable sources of energy can meet some of our domestic demand, but at 3 or 4 percent growth, which I expect, we need all forms of available American energy, or our country -- (applause) -- will be at grave risk of brownouts and blackouts, our businesses will come to a halt in many cases, and the American family will suffer the consequences in the form of lost jobs and a very diminished quality of life.

Even if the Paris Agreement were implemented in full, with total compliance from all nations, it is estimated it would only produce a two-tenths of one degree -- think of that; this much -- Celsius reduction in global temperature by the year 2100. Tiny, tiny amount. In fact, 14 days of carbon emissions from China alone would wipe out the gains from America -- and this is an incredible statistic -- would totally wipe out the gains from America's expected reductions in the year 2030, after we have had to spend billions and billions of dollars, lost jobs, closed factories, and suffered much higher energy costs for our businesses and for our homes.

As the Wall Street Journal wrote this morning: “The reality is that withdrawing is in America’s economic interest and won’t matter much to the climate.” The United States, under the Trump administration, will continue to be the cleanest and most environmentally friendly country on Earth. We'll be the cleanest. We're going to have the cleanest air. We're going to have the cleanest water. We will be environmentally friendly, but we're not going to put our businesses out of work and we're not going to lose our jobs. We're going to grow; we're going to grow rapidly. (Applause.)



And I think you just read -- it just came out minutes ago, the small business report -- small businesses as of just now are booming, hiring people. One of the best reports they've seen in many years.

I’m willing to immediately work with Democratic leaders to either negotiate our way back into Paris, under the terms that are fair to the United States and its workers, or to negotiate a new deal that protects our country and its taxpayers. (Applause.)

So if the obstructionists want to get together with me, let’s make them non-obstructionists. We will all sit down, and we will get back into the deal. And we’ll make it good, and we won’t be closing up our factories, and we won’t be losing our jobs. And we’ll sit down with the Democrats and all of the people that represent either the Paris Accord or something that we can do that's much better than the Paris Accord. And I think the people of our country will be thrilled, and I think then the people of the world will be thrilled. But until we do that, we're out of the agreement.

I will work to ensure that America remains the world’s leader on environmental issues, but under a framework that is fair and where the burdens and responsibilities are equally shared among the many nations all around the world. La visión de Trump es muy romántica. Estados Unidos no es el líder mundial en asuntos ambientales, según lo señalan diversos estudios e índices globales. Uno de ellos es el Environmental Performance Index de la Universidad de Yale, que clasifica el desempeño de los países según como protegen la salud humana, los ecosistemas y su manejo de los recursos naturales. Yale ubica a EEUU en la posición 26 , detrás de países como Finlandia (1), España (6), Francia (10) y Singapur (14). Además, EEUU es hoy el segundo mayor emisor de CO2 del mundo (por detrás de China) y el principal emisor de la historia desde la Revolución Industrial."



No responsible leader can put the workers -- and the people -- of their country at this debilitating and tremendous disadvantage. The fact that the Paris deal hamstrings the United States, while empowering some of the world’s top polluting countries, should dispel any doubt as to the real reason why foreign lobbyists wish to keep our magnificent country tied up and bound down by this agreement: It’s to give their country an economic edge over the United States. That's not going to happen while I’m President. I’m sorry. (Applause.)

My job as President is to do everything within my power to give America a level playing field and to create the economic, regulatory and tax structures that make America the most prosperous and productive country on Earth, and with the highest standard of living and the highest standard of environmental protection.

Our tax bill is moving along in Congress, and I believe it’s doing very well. I think a lot of people will be very pleasantly surprised. The Republicans are working very, very hard. We’d love to have support from the Democrats, but we may have to go it alone. But it’s going very well.

The Paris Agreement handicaps the United States economy in order to win praise from the very foreign capitals and global activists that have long sought to gain wealth at our country’s expense. They don’t put America first. I do, and I always will. (Applause.)

The same nations asking us to stay in the agreement are the countries that have collectively cost America trillions of dollars through tough trade practices and, in many cases, lax contributions to our critical military alliance. You see what’s happening. It’s pretty obvious to those that want to keep an open mind.



At what point does America get demeaned? At what point do they start laughing at us as a country? We want fair treatment for its citizens, and we want fair treatment for our taxpayers. We don’t want other leaders and other countries laughing at us anymore. And they won’t be. They won’t be.

I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. (Applause.) I promised I would exit or renegotiate any deal which fails to serve America’s interests. Many trade deals will soon be under renegotiation. Very rarely do we have a deal that works for this country, but they’ll soon be under renegotiation. The process has begun from day one. But now we’re down to business.

Beyond the severe energy restrictions inflicted by the Paris Accord, it includes yet another scheme to redistribute wealth out of the United States through the so-called Green Climate Fund -- nice name -- which calls for developed countries to send $100 billion to developing countries all on top of America’s existing and massive foreign aid payments. So we’re going to be paying billions and billions and billions of dollars, and we’re already way ahead of anybody else. Many of the other countries haven’t spent anything, and many of them will never pay one dime. Trump no dice que 43 gobiernos han comprometido dinero para el fondo de las Naciones Unidas, entre ellos países en vías de desarrollo como Colombia e Indonesia. En total, las naciones ofrecieron 10 mil millones de dólares para combatir el cambio climático. De ese monto, Estados Unidos ofreció $3,000 millones, pero sólo ha aportado $1,000 millones.



The Green Fund would likely obligate the United States to commit potentially tens of billions of dollars of which the United States has already handed over $1 billion -- nobody else is even close; most of them haven’t even paid anything -- including funds raided out of America’s budget for the war against terrorism. That’s where they came. Believe me, they didn’t come from me. They came just before I came into office. Not good. And not good the way they took the money. El cambio climático es un grave fenómeno que se ceba justamente con los países más pobres y que menos culpa tienen. Para algunos de estos países (con mucho menores emisiones que EEUU) un cambio repentino del clima puede arruinar cosechas, provocar hambre, generar enfermedades... Además, son estos países los que están menos preparados para episodios climáticos extremos, una de las consecuencias más preocupantes del cambio climático. Por todo, ello se decidió crear el fondo del que habla Trump, que busca ayudar a estas naciones en desarrollo a adaptarse a un problema que ellos no han provocado. La postura de Trump vuelve a ser un foco de conflictos. Y es que el Acuerdo de París es un pacto contra el cambio climático, pero también un pacto de justicia social.

In 2015, the United Nation's departing top climate officials reportedly described the $100 billion per year as “peanuts,” and stated that "the $100 billion is the tail that wags the dog." In 2015, the Green Climate Fund’s executive director reportedly stated that estimated funding needed would increase to $450 billion per year after 2020. And nobody even knows where the money is going to. Nobody has been able to say, where is it going to?



Of course, the world’s top polluters have no affirmative obligations under the Green Fund, which we terminated. America is $20 trillion in debt. Cash-strapped cities cannot hire enough police officers or fix vital infrastructure. Millions of our citizens are out of work. And yet, under the Paris Accord, billions of dollars that ought to be invested right here in America will be sent to the very countries that have taken our factories and our jobs away from us. So think of that.

There are serious legal and constitutional issues as well. Foreign leaders in Europe, Asia, and across the world should not have more to say with respect to the U.S. economy than our own citizens and their elected representatives. Thus, our withdrawal from the agreement represents a reassertion of America’s sovereignty. (Applause.) Our Constitution is unique among all the nations of the world, and it is my highest obligation and greatest honor to protect it. And I will.

Staying in the agreement could also pose serious obstacles for the United States as we begin the process of unlocking the restrictions on America’s abundant energy reserves, which we have started very strongly. It would once have been unthinkable that an international agreement could prevent the United States from conducting its own domestic economic affairs, but this is the new reality we face if we do not leave the agreement or if we do not negotiate a far better deal.

The risks grow as historically these agreements only tend to become more and more ambitious over time. In other words, the Paris framework is a starting point -- as bad as it is -- not an end point. And exiting the agreement protects the United States from future intrusions on the United States' sovereignty and massive future legal liability. Believe me, we have massive legal liability if we stay in.



As President, I have one obligation, and that obligation is to the American people. The Paris Accord would undermine our economy, hamstring our workers, weaken our sovereignty, impose unacceptable legal risks, and put us at a permanent disadvantage to the other countries of the world. It is time to exit the Paris Accord -- (applause) -- and time to pursue a new deal that protects the environment, our companies, our citizens, and our country. Trump da por hecho la salida del Acuerdo, pero el propio pacto en su artículo 28 establece la forma en que debe abandonarse y es un proceso que dura 4 años. En concreto, el texto fija que: 1. El país debe realizar una notificación por escrito tres años a partir de la fecha de la entrada en vigor del acuerdo (4 de noviembre de 2016). 2. La acción surte efecto al cabo de un año contando desde la recepción de la notificación. Esto significa que, de cumplirse este procedimiento, la salida de EEUU no sería efectiva antes del 4 de noviembre de 2020, es decir, un día después de las próximas elecciones presidenciales.

It is time to put Youngstown, Ohio, Detroit, Michigan, and Pittsburgh, Pennsylvania -- along with many, many other locations within our great country -- before Paris, France. It is time to make America great again. (Applause.) Thank you. Thank you. Thank you very much.