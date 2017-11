Navigator, la empresa que acerca a un miembro clave del gobierno de Trump al círculo íntimo de Putin

A finales de 2016, Donald Trump propuso al inversor multimillonario Wilbur Ross para el cargo de secretario de Comercio.

A finales de 2016, Donald Trump propuso al inversor multimillonario Wilbur Ross para el cargo de secretario de Comercio.

DONALD TRUMP WILBUR ROSS SECRETARIO DE COMERCIO Autoridad de la política comercial e industrial de Estados Unidos. Mucha influencia en las decisiones económicas que toma EEUU y que involucran a otros países.

Durante su intervención en el Senado, como parte del proceso de aprobación de su candidatura, Ross dijo que sería muy “escrupuloso” ante cualquier posible conflicto de interés.

Para ocupar el cargo, Ross se deshizo de su inversión en 80 empresas y sociedades.

Sin embargo, mantuvo su participación en nueve empresas. Entre esas nueve, cuatro cuentan entre sus activos con acciones de la compañía de transporte naviero Navigator Holdings Ltd., incorporada en las Islas Marshall, en el Pacífico.

Esas cuatro compañías tienen domicilio fiscal en Islas Caimán, consideradas un paraíso fiscal. A través de esas entidades, Ross y otros inversores poseen el 31.5% de las acciones de Navigator, según su último reporte anual(2016).

NAVIGATOR HOLDINGS Ltd. 31.5% Ross y otros inversores

Quiénes son los dueños de Sibur Entre los principales clientes de Navigator está la compañía energética rusa Sibur, una empresa con vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin a través de tres de sus propietarios.

VLADIMIR PUTIN PRESIDENTE RUSO KIRILL SHAMALOV GENNADY TIMCHENKO YERNO DE PUTIN OLIGARCA RUSO LEONID MIKHELSON EMPRESARIO RUSO

KIRILL SHAMALOV Casado con la hija menor de Putin. Tuvo más del 20% de las acciones de Sibur. En abril de 2017, redujó participación al 3.9%. Putin Shamalov

GENNADY TIMCHENKO Oligarca sancionado por EEUU. El Departamento del Tesoro dijo que sus actividades en el sector energético están “directamente vinculadas con Putin”. Putin Timchenko

LEONID MIKHELSON Controla una compañía energética que también fue sancionada por el Departamento del Tesoro. Principal accionista de Sibur. Putin Mikhelson

Estos son los ingresos que la rusa Sibur aportó a Navigator durante los últimos tres años.

16M 2014 (5.3%) 28M 2015 (9.1%) 23M 2016 (7.9%)

En 2017, Navigator reforzó sus servicios a Sibur con dos nuevos cargueros. Yauza Luga

Sibur perteneció durante años al estado ruso y tras su venta a propietarios privados ha mantenido relación con empresas gestionadas por el estado. Entre otras ocasiones, en 2013 un programa estatal ruso ayudó a Sibur a construir una terminal portuaria en el mar Báltico. La obra rondó los 700 millones de dólares. El gobierno venezolano, cliente de Navigator En los últimos tres años, la petrolera estatal venezolana PDVSA (sancionada por el gobierno de Donald Trump en 2017) ha sido uno de sus cinco principales clientes. Estos son los ingresos que PDVSA aportó a Navigator durante los últimos tres años.

32M 2014 (10.7%) 36M 2015 (11.7%) 26M 2016 (9.1%)

Un portavoz de Wilbur Ross, con motivo de esta investigación, aseguró a ICIJ que el secretario de Comercio se recusa de cualquier “asunto centrado en el transporte transoceánico marítimo”. Dijo además que, “en general”, Ross ha apoyado las sanciones de la administración estadounidense a Rusia y Venezuela.