Trump dice que ha ordenado endurecer el programa de "control extremo" para los extranjeros tras el atropello en NYC

El presidente indicó en un mensaje de Twitter que "ser políticamente correcto está bien, pero no con esto", refiriéndose a la muerte de ocho personas tras ser atropelladas por un uzbeco.

El presidente Donald Trump dijo este martes, después del atropello que dejó 8 muertos en Nueva York, que ha pedido Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos endurecer el ya existente programa de "control extremo" para los extranjeros.



El mandatario, que realizó el anuncio en Twitter, dijo que "ser políticamente correcto está bien, pero no con esto". El anuncio de Trump se produjo solo unas horas después de que un atacante uzbeco de 29 años lanzara una caminoneta alquilada contra personas que marchaban por una ciclovía en el Bajo Manhattan mantando a 8 personas e hiriendo a 11.

La policía indicó que arrestó al sospechoso poco después del incidente, que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está manejando como un ataque terrorista. "De acuerdo a la información que tenemos en este momento, fue un acto de terror", dijo a su vez el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una rueda de prensa.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó que el agresor es un "lobo solitario" y subrayó que no hay ninguna evidencia de que forme parte de una trama mayor. Según varios medios, entre ellos The New York Times, el joven dejó unas notas en árabe mostrando su lealtad al grupo extremista ISIS.

En agosto de 2016, durante la campaña electoral, Trump propuso una prueba de control "extremo" a los extranjeros como medida contra el terrorismo. En un discurso sobre el combate contra ISIS (Estado Islámico) en Youngstown State University, Ohio, el entonces candidato presidencial republicano prometió una prueba ideológica para los extranjeros que quisieran pisar suelo estadounidense.



"Yo lo llamo examen extremo", dijo Trump.

“Durante la Guerra Fría teníamos una prueba de detección ideológica. Ya ha pasado demasiado tiempo, es hora de desarrollar una nueva prueba que detecte las amenazas que enfrentamos hoy”, afirmó. "Solo quienes esperemos que puedan florecer en este país y adaptarse a la tolerancia de la sociedad estadounidense podrán recibir visas", añadió el candidato republicano.



