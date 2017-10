Este alpinista sobrevivió a una avalancha en la que murió su novia, pero pocas horas después se suicidó

Hayden Kennedy, de 27 años, se encontraba con su novia, Inge Perkins, de 23, en medio de las montañas de Montana el sábado, cuando una avalancha de nieve los sorprendió. Él, un reconocido alpinista, consiguió salvarse, pero ella falleció. Sin embargo, las autoridades encontraron su cuerpo pocas horas después.

Según indicó el alguacil del condado de Gallatin, la experimentada pareja estaba esquiando en Imp Peak, en la cordillera de Madison, Montana, cuando una avalancha los sorprendió en un barranco inclinado y estrecho, situado a cerca de 10,000 pies (3,048 metros) sobre el nivel del mar.

Ella quedó enterrada bajo una capa de nieve de 150 pies (46 metros) de ancha, mientras que Kennedy consiguió salvarse al quedar solo parcialmente atrapado. Una vez que consiguió liberarse, trató de localizar a Perkins, pero cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles decidió alejarse para buscar ayuda.

"Hayden sobrevivió la avalancha, pero no pudo con la insoportable pérdida del amor de su vida", escribieron sus padres en un comunicado publicado el martes, citado por la agencia AP, confirmando así su trágica muerte.

Según sus palabras, su hijo como "un alma libre que siempre puso sus logros como alpinista por detrás de sus profundas amistades".

El joven había crecido en Carbondale, Colorado, pero se había desplazado recientemente a Bozeman, Montana, reportó la agencia. Kennedy, cuyos padres también son amantes del alpinismo, estaba tratando de convertirse en un Técnico de Emergencias Médicas, mientras que Perkins había obtenido una diplomatura en Matemáticas y Educación por la Montana State University.



El nombre de Hayden Kennedy dio que hablar en 2012, cuando subió el Cerro Torre, una montaña entre Argentina y Chile de 10,262 pies (3,128 m). En esa ocasión, el deportista recibió fuertes críticas e incluso fue detenido después de que quitara unos 200 anclajes, que formaban una especie de escalera que usaban andinistas de todo el mundo creada por el italiano Cesare Maestri unos 40 años antes.

Su padre, que era editor de la revista Climbing, elogió su decisión. "Diste un primer paso con coraje al restaurar Cerro Torre a su estado original, siendo una de las cimas más difíciles e inaccesibles del mundo", escribió el progenitor en una carta abierta en otra revista de montañismo. "Nunca habría tenido la valentía de hacerlo, siquiera en mis mejores días.



Dos semanas antes de suicidarse, Kennedy describió en un blog cómo había visto a muchos de sus amigos morir en las montañas durante los últimos años.

"Me he dado cuenta de algo doloroso; no es sólo las cumbres memorables y los movimientos decisivos que son pasajeros (...) Esta es la dolorosa realidad de nuestro deporte, y no estoy seguro de qué hacer con ella", escribió.

"La escalada es un hermoso regalo o una maldición", continuó, sin saber aún que su novia iba a ser una de las que iba a despedir y él no conseguiría superar su pérdida.