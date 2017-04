Se suicida el hombre que difundió un asesinato en Facebook al verse acorralado por la policía

La policía de Pennsylvania confirmó que Steve Stephens, el sospechoso de haber asesinado a un anciano y haber difundido su muerte en Facebook, se suicidó con un disparo al verse rodeado por los agentes que lo perseguían por el condado de Erie.



Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself.

— PA State Police (@PAStatePolice) April 18, 2017