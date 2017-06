Declaran culpable de homicidio involuntario a la joven que animó a suicidarse a su novio en mensajes de texto

Michelle Carter, de 20 años, fue declarada culpable este viernes de homicidio involuntario por la muerte de su novio al que animó a suicidarse a través de mensajes por el teléfono y podría ser condenada hasta 20 años de cárcel.

Carter estaba acusada de homicidio culposo, no solo por no buscar ayuda para Conrad Roy, sino también por escribirle alentándolo a quitarse la vida. La joven, que entonces tenía 17 años, envió numerosos mensajes que animaron a su novio a suicidarse en el verano de 2014.



"Avísame cuando lo hagas", decía uno de los textos que ella le escribió el mismo día que Roy se suicidó. "Finalmente serás feliz en el cielo. No más dolor", le dijo. "Está bien si sientes miedo y es normal. Estás a punto de morir (...) Solo hazlo, baby".

Roy, entonces con 18 años, batallaba con una fuerte depresión y pensamientos suicidas. Después de mucho hablarlo con su novia, una mañana de julio de 2014 fue hallado muerto en su auto, estacionado en una tienda Kmart, a millas de Boston, donde residía. Murió envenenado con monóxico de carbono.

"Conrad le dijo a Carter en muchos de sus mensajes de texto que estaba asustado y que no quería dejar a su familia, y ella continuaba alentándolo a que se suicidara. Y cuando él comenzó a quitarse la vida estaba asustado y se bajó de su camión, pero en lugar de decirle que se quedara afuera (...) Carter le dijo que se volviera a montar", detalló la policía en un comunicado publicado por The Sun Chronicle.



La defensa de Carter utilizó la depresión de su novio para argumentar que él estaba decidido a poner fin a su vida y que el papel de la joven no fue determinante.

Con él al teléfono

Durante el juicio, se conocieron mensajes que la joven envió a distintos conocidos en los que les daba detalles de la última conversación que mantuvo con su novio.

"Yo estaba al teléfono cuando él se mató", le contó Carter a Ali Either, una conocida, al escribirle a su celular. "Lo escuché muriendo".

Either aseguró que apenas sabía quién era Carter cuando recibió esos primeros mensajes, según publicó el diario The Boston Globe. Se habían conocido en un campamento de verano en 2014 en el que Either era consejera.

Al leer a Carter, la consejera solo pudo recomendarle que viera a un terapista y ella le respondió que ya lo hacía.

