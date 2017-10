Condenan a 24 años de cárcel a un hombre por contagiar con el VIH a 32 mujeres

En 2006 fue diagnosticado seropositivo y desde entonces infectó a 32 mujeres, a las parejas de 3 de ellas y al hijo de 8 meses de otra. Muchas eran estudiantes, otras mujeres adultas. La más joven tenía 14 años. Según cuentan ellas llegó a mantener 6 relaciones en paralelo.

En marzo empezó en Roma el juicio a Valentino Talluto, un hombre de 33 años acusado de infectar a mujeres con el virus del SIDA. La defensa sostenía que no mantenía esas relaciones sexuales para contagiar el VIH, la acusación decía que su única motivación era "sembrar muerte". La corte le ha condenado a 24 años de prisión por "daños corporales gravosos e incurables".



El modus operandi de Talluto era acudir a las redes sociales o a webs de citas bajo el pseudónimo 'Hearty Style' para conocer mujeres. Después las convencía para tener sexo sin protección diciendo que era alérgico al látex o que se acababa de testar para VIH y era negativo.

Algunas mujeres se fueron enterando de que se habían contagiado de forma casual al hacerse pruebas médicas por otras razones. Otras lo descubrieron cuando se lo contó una expareja de Talluto. Y otras mujeres lo supieron solo cuando Talluto fue detenido en noviembre de 2015.

La defensa alegó en todo momento que el condenado tuvo sexo desprotegido en raras ocasiones y que era un hombre "necesitado de cariño" porque nunca conoció a su padre y era hijo de una seropositiva que murió cuando él tenía 4 años. Además, sostenía que no se podía demostrar que fuera Talluto y no otra pareja quien había contagiado a las mujeres, pero el argumento no ha convencido a la corte, que considera imposible que no supiera que estaba contagiando a las mujeres.