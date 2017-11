Jeep revivirá la pickup convertible en 2019

En 1955 Willys inició la fabricación de vehículos Jeep para el gobierno estadounidense. Estos vehículos eran conocidos como los Dispatcher Jeep o DJ. A partir de 1971 después de el pase de Jeep a American Motors, se creo la división AM General a fin de que se dedicará a la planeación, diseño y venta de los modelos DJ, como este Jeep DJ-5 de 1974 adaptado para la labor de distribución de correo. Los modelos DJ contaban con transmisiòn trasera y generalmente no contaban con asientos para pasajeros.



AM General fue separada de American Motors en 1983 y hoy es el fabricante del famoso HMMWV ó Humvee, la inspiración para la breve pero popular línea de vehículos Hummer de General Motors. Foto: FCA | Univision

