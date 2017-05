¿Qué cambia con la ley SB4 que prohíbe las ciudades santuario de Texas?

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este domingo la ley SB4, aprobada esta semana en el Congreso (de mayoría republicana) y que prohíbe las ciudades santuario en este estado. Los demócratas advirtieron que la medida podría incurrir en la discriminación racial, en contra de lo que establece la Constitución, mientras que los grupos de derechos civiles prometieron luchar en los tribunales para derogarla.

Estos son algunos de los puntos más importantes de la iniciativa que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre:

1) “Muéstrame los papeles”. Esta ley permite a la policía preguntar por el estatus migratorio de cualquier persona que detengan por causas tan variadas como un delito, una infracción de tráfico o cruzar la calle de forma imprudente.

2) Cooperación obligatoria con ICE. Todas las cárceles estarán obligadas a cumplir todas las solicitudes de información sobre presos enviadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

3) Consecuencias para los agentes que no cooperen. Si un oficial no cumple con un pedido de detención del ICE, incurrirá en un delito menor y aquellos que no acaten la ley se pueden enfrentar a perder su cargo, multas y hasta un año de prisión si es condenado.



4) Multas económicas. Las entidades que no cooperen con el ICE recibirán una multa inicial de al menos 1,000 dólares. (Las siguientes multas pueden ascender a más de $25,000 dólares)

5) Una excepción. Si bien las autoridades locales no podrán impedir que sus funcionarios pregunten a cualquier persona sobre su estatus migratorio o que compartan esa información con ICE, se hará una excepción si la persona fue víctima o testigo de algún delito.

6) ¿Y en la Universidad? Las universidades, que también se han sumado al concepto de 'santuario' para evitar compartir información de sus alumnos con las autoridades migratorias, ya no podrán impedir que sus funcionarios cooperen con ICE o que entren al campus.



7) Fondo especial. Como la medida prevé que la policía local acepte las solicitudes federales de retener a presuntos delincuentes para su posible deportación, se crea un programa de fondos para ayudar a las jurisdicciones a cubrir los gastos de mantener a reclusos detenidos cuando ICE requiera mantenerlos hasta que sean transferidos a sus instalaciones o deportados.



Activistas locales reaccionan tras la firma del gobernador Greg Abbott de la ley SB4

8) Críticas. Quienes se oponen creen que estas medidas van a dejar a los inmigrantes indocumentados en una situación de indefensión, ya que estarán expuesto a ser detenidos y expulsados si intentan denunciar haber sido víctimas de cualquier delito o abuso.

9) Defensa. "Como gobernador, mi máxima prioridad es la seguridad pública, y este proyecto de ley promueve ese objetivo al mantener criminales peligrosos fuera de nuestras calles", dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una inusual retransmisión en Facebook desde su despacho durante la firma de la ley.

10) El senador detrás de la ley. La medida fue introducida por el senador republicano Charles Perry, fue primero aprobada por el Senado, luego por la Cámara de Representantes y finalmente la versión final fue autorizada otra vez por la cámara alta, ambas con mayoría del Partido Republicano.



11) Entrada en vigor. La norma tendrá vigencia a partir del próximo 1 de septiembre.

12) Indocumentados en Texas. Se calcula que residen 1,8 millones de inmigrantes indocumentados aproximadamente.