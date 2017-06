Kelly: "DAPA y DACA son diferentes, uno fue suspendido por las cortes y el otro no"

El secretario de Seguridad Nacional dice que la cancelación del programa destinado a padres indocumentados fue "un poco de limpieza en casa". En cambio, sobre el beneficio temporal para jóvenes dreamers, solo afirma que "no ha cambiado".

MIAMI, Florida.- "Son dos asuntos diferentes". En un contexto de nerviosismo por el futuro de los jóvenes dreamers protegidos de la deportación, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, marca diferencias entre DACA y el programa migratorio que canceló definitivamente este jueves y que nunca había entrado en vigor, el llamado DAPA.

Tanto DACA como DAPA son órdenes ejecutivas del expresidente Barack Obama y Donald Trump había prometido cancelarlas todas al llegar a la presidencia. La primera ha dado un estatus legal a cerca de 800,000 indocumentados que habían llegado al país siendo niños y sigue en vigor. La segunda, que hubiera beneficiado a los indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales, nunca se llegó a aplicar.



Sobre DACA, el secretario de Seguiridad Nacional se limitó a decir este viernes: "No ha cambiado".

“En el caso de DAPA, fue inmediatamente suspendido por las cortes y quedó en un limbo por 2 o 3 años. Mi acción ayer fue solamente un poco de ‘limpieza de la casa’ y cancelar el memorándum", dijo Kelly en conferencia de prensa.

Kelly rescindió este jueves el programa de Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses (DAPA), un programa que hubiera protegido de la deportación a millones de indocumentados con hijos que son ciudadanos o residentes legales permanentes de Estados Unidos.



Este programa, establecido en 2014 mediante una orden ejecutiva de Obama, ya había sido pausado indefinidamente en corte, gracias a una demanda contra el presidente por parte de 26 estados opuestos a la medida. Esta demanda llegó en 2016 a la Corte Suprema, donde un empate entre los ocho jueces mantuvo vigente un bloqueo a la medida que estableció una corte inferior.

Dudas sobre DACA

Aunque Trump no ha eliminado DACA como había prometido en campaña, esto no significa que el futuro del programa haya sido decidido, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“ No ha habido una determinación final sobre el programa DACA, el cual el presidente ha insistido que debe ser manejado con compasión y corazón”, dijo el portavoz de DHS Jonathan Hoffman al diario The New York Times.



Según el secretario Kelly, la decisión sobre qué hacer a largo plazo con el futuro de los dreamers recae sobre el Congreso. En el memorandum con el que acabó con DACA, el secretario dijo que este programa "sigue vigente".