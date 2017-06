Cinco datos que te preocuparán sobre los centroamericanos que no logran asilo en EEUU

¿Qué situación se encuentran al ser deportados a El Salvador, Guatemala y Honduras? ¿Por qué no consiguieron el asilo en Estados Unidos? ¿Qué les forzó a probar suerte en el norte? Center for Migration Studies viajó a Centroamérica con esas preguntas y este martes presentó sus conclusiones. Alertan sobre el rol de Estados Unidos y sobre la vuelta a Centroamérica:

1. La vuelta a sus países es un auténtico riesgo

El reporte dice que los migrantes siguen viviendo en el miedo cuando regresan voluntariamente a sus países o son deportados. La mayoría se instala en otras zonas del país y no vuelve a sus comunidades de origen por temor a represalias. Su única opción –según el informe– es confiar en sus redes de familiares para huir de quienes los buscan.

2. Sus gobiernos locales pueden ser su enemigo

Confían en sus familias, porque no lo hacen en sus gobiernos ni en sus policías. Center for Migration Studies acusa a El Salvador, Guatenmala y Honduras de no garantizar a quienes vuelven el acceso a la justicia ni el exercicio de sus derechos básicos. "El gobierno no los protege en su retorno, causando en algunos casos la huida (al norte) múltiples veces", dice el reporte.

3. Desconocen las leyes que podrían protegerlos

"Ninguno de ellos expresó una total comprensión de su derecho de asilo reconocido internacionalmente, ni tampoco se veían a ellos mismos como refugiados", subraya el informe. Además, la falta de abogados complica los casos en Estados Unidos. Los acaban perdiendo, lo que fuerza su vuelta a Centroamérica.



4. Desconfían en Estados Unidos

En vez de ver a Estados Unidos como la nación que puede dar una solución a sus casos, "algunos, incluyendo víctimas del tráfico y antiguos miembros de pandillas huyendo de las represalias, temían que Estados Unidos los persiguiera más que protegiera", analiza el estudio. Su detención "como criminales" en Estados Unidos –en palabras del centro de estudios–, atados de manos y de pies normalmente, provoca que algunos dejen de intentar solicitar su derecho a asilo.

5. Fueron víctimas del tráfico de personas

Los salvadoreños y guatemaltecos relataron sus traumas por haber viajado con coyotes para dejar sus países, cruzar México y alcanzar Estados Unidos. Varios de los entrevistados hablaron de severos problemas, incluido acoso sexual, asalto y riesgos vinculado al consumo de droga de los traficantes de migrantes.