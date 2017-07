Acusan a EEUU de violar la ley al negar la oportunidad a inmigrantes de pedir asilo en la frontera

Una demanda presentada en una corte de California alega que agentes fronterizos mintieron a un centenar de inmigrantes buscando asilo, diciéndoles, entre otras cosas, que "Donald Trump ha firmado nuevas leyes diciendo que no hay asilo para nadie".

Una nueva demanda alega que el gobierno de EEUU utilizó "varias tácticas" ilegales para negarle a un centenar de inmigrantes el acceso al proceso de asilo, luego de que se presentaran a varios puntos de entrada en la frontera con México.

"Por ejemplo, agentes de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) han engañado a solicitantes de asilo diciendo que no podían pedir asilo porque 'Donald Trump acaba de firmar nuevas leyes diciendo que no hay asilo para nadie'", dice la demanda, que además afirma que agentes amenazaron a inmigrantes con quitarle a sus hijos o enviarlos de vuelta a sus países de origen si seguían intentando pedir asilo.



La denuncia fue presentada este miércoles en una corte de distrito en California, a nombre de al menos seis inmigrantes que llegaron a Estados Unidos buscando asilo y a quienes se le negó entrada al país. Será litigada por el bufete de abogados Latham & Watkins, junto a las organizaciones American Immigration Council y Center for Constitutional Rights.

En concreto la demanda alega que agentes de CBP violaron la ley al utilizar "tergiversaciones, amenazas e intimidación, abuso verbal y fuerza física, y coacción" para negar el derecho a buscar asilo de los inmigrantes desde, al menos, el verano de 2016.

El texto menciona un reporte de Human Rights Watch, publicado en mayo, en el que se detallan 125 casos de individuos y familias que dicen que se violó su derecho a un proceso de asilo al llegar a puertos de entrada desde Brownsville, Texas, a San Diego, California.



Además incluye testimonios de interacciones que tuvieron con agentes fronterizos los seis inmigrantes demandantes.

"A (Dinora) e (Ingrid) le dijeron que el asilo ya no estaba disponible en Estados Unidos. A (Abigail) le dijeron que solo el gobierno mexicano podía ayudarla. A (Beatrice) le dijeron que el gobierno estadounidense no tenía obligación de ayudarla y que no tenía derecho de entrar a Estados Unidos. A (José) le dijeron falsamente que necesitaba una visa para pedir asilo", dice la demanda, que además incluye a una sexta inmigrante llamada Carolina.

Los demandantes piden que a estos solicitantes se le permita de inmediato entrar a Estados Unidos y pedir asilo. Además exigen un alivio permanente para que los agentes "no sigan negando a otros solicitantes de asilo sus derechos que tienen bajo la ley estadounidense e internacional".