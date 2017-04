Un joven escribe 100 veces #BlackLivesMatter en su solicitud de ingreso a Stanford... y es admitido

La pregunta en la solicitud de ingreso en la Universidad de Stanford decía: "¿Qué te parece importante y por qué?". Ziad Ahmed, un adolescente musulmán de Nueva Jersey, tenía clara la respuesta: #BlackLivesMatter ("las vidas negras importan").

El joven escribió 100 veces este hashtag, popularizado por el movimiento contra la violencia hacia los afroamericanos. Su acto de conciencia dio sus frutos: el viernes recibió una carta de admisión de Stanford, una de las universidades más prestigiosas del país, según cuenta un perfil sobre el joven en la publicación Mic.

Ahmed, que es un estudiante de último año en la Escuela de día de Princeton (Nueva Jersey), escribió en un correo electrónico a Mic: "Me sorprendió cuando abrí la actualización y vi que me admitieron", dijo. "No pensé que sería admitido a Stanford en absoluto, pero es bastante refrescante ver que perciben mi activismo sin pretensiones como un activo más que como una carga".

En un mensaje en Twitter, el adolescente mostró tanto su solicitud como su carta de admisión a Stanford, diciendo: "He presentado esto en mi solicitud de @Stanford y ayer fui admitido ... #BlackLivesMatter".







publicidad

El tuit tiene más de 7,400 'me gusta' y ha sido retuiteado más de 3,600 veces, incluyendo retuits de activistas de alto perfil, como la palestino-estadounidense-musulmana Linda Sarsour.

Ahmed contó a Mic que su "progresismo sin concesiones" es una parte central de su identidad y que quería que estuviera representado en la solicitud. También dijo que su fe islámica y su compromiso con la justicia están entrelazados, y que no sería un buen musulmán si hiciera la vista gorda a las injusticias que enfrenta la comunidad negra diariamente.

"Para mí, ser musulmán es ser un aliado BLM (#BlackLivesMatter) y, honestamente, no puedo imaginar que sea otra manera para mí", dijo Ahmed. "Además, es crítico darse cuenta de que entre un cuarto y un tercio de la comunidad musulmana en América es negra ... y separar la justicia para los musulmanes de la justicia para la comunidad negra es borrar la realidad de la pluralidad de nuestra comunidad".

La Universidad de Stanford tendrá suerte de contar a Ahmed, que ya cuenta con una notable reputación entre la comunidad de activistas. El joven de 18 años ha sido invitado a la cena de Iftar de la Casa Blanca, que celebra el Ramadán. También dirigió la campaña presidencial juvenil de Martin O'Malley y trabajó como becario en la campaña presidencial de la candidata demócrata Hillary Clinton. También fundó dos organizaciones juveniles y ofreció una charla TEDxTalk en la que advertía sobre los peligros y el impacto de los estereotipos desde su perspectiva como adolescente musulmán.



publicidad

Además de Stanford, Ahmed fue admitido en Princeton y Yale, otras dos escuelas de la Ivy League.

Algo nos dice que este chico va a estar bien.